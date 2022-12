Appuntamento domenica 4 e lunedì 5 dicembre con la compagnia fondata da Fabrizio Pallara e il racconto della celebre fiaba di Andersen nell’ambito delle rassegne vicentine dedicate e famiglie e scuole. – Il Teatro delle apparizioni torna all’Astra con “Il tenace soldatino di piombo”, un film da palcoscenico

L’opera per l’infanzia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di Teatro di Figura ed è lo Spettacolo vincitore del Premio operatori Piccoli palchi 2014/2015.

Una stanza, molti giocattoli,

una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina.

Nello spettacolo Il tenace soldatino di piombo in scena domenica 4 dicembre alle 17 all’Astra di Vicenza con la compagnia Teatro delle apparizioni nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro curata dal Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia per il Comune di Vicenza con il sostegno del Ministero della cultura e della Regione del Veneto e la collaborazione tecnica di Nardi Out Door, la celebre fiaba di H. C. Andersen viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta.

Il set del lavoro di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara proposto agli spettatori dai 4 anni, dunque, è la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile.

“Uno spettacolo nato per tornare a pancia a terra,

come i bambini, con gli occhi vicini, sopra ai giocattoli, quasi ad entrarci dentro, per capire meglio ogni storia”, spiegano Valerio Malorni e Fabrizio Pallara nelle note di regia.

“L’esigenza di tornare ad uno sguardo pieno di quella voglia di raccontare: “Facciamo che eravamo…”, così ci siamo ritrovati in quella stanza dei giochi che ognuno di noi ha sognato. Lì tutto è possibile”.

La produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Teatro delle apparizioni e Teatro Accettella con in scena Francesco Picciotti e Fabrizio Pallara sarà in replica per le scuole dell’infanzia lunedì 5 dicembre alle 10 nell’ambito della programmazione ideata con e per gli istituti del territorio Teatro Astra – Teatro Scuola.

Con l’idea di rendere il teatro sempre più a misura di famiglia, prima e dopo lo spettacolo, nel foyer del teatro sarà allestita l’area del gioco e del riposo dove disegnare, giocare e riposare: un piccolo spazio ideato da bambini e famiglie durante il percorso di co-creazione A misura di bambino.

Per la giornata di domenica, dalle 16, sarà aperto anche il giardino e il bar.

I biglietti sono in vendita al costo di 6,50 euro per l’intero, 5,50 euro per il ridotto e 5 euro per i bambini (sotto i 14 anni).

E con porta il nonno a teatro, un nonno e due nipoti entrano a teatro a 10 euro.

Informazioni per il pubblico: Ufficio Teatro Astra, Contrà Barche 55 – Vicenza; telefono 0444 323725, info@teatroastra.it, www.teatroastra.it.

A disposizione del pubblico, dalle ore 16, il parcheggio del Circolo Tennis Palladio 98. Il parcheggio ha capienza limitata: si consiglia di arrivare in anticipo.

Per verificare la disponibilità di parcheggi limitrofi, consultare il sito https://vicenzaparcheggi.it.

(Vicenza, 1.12.2022)