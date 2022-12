Short Track, l’Italia in Kazakistan per la terza tappa di Coppa del Mondo

Dopo una lunga pausa di cinque settimane, la Coppa del Mondo di short-track riprende il suo cammino da Almaty, che, a partire da venerdì, sarà teatro del terzo appuntamento stagionale. – Short Track, l’Italia in Kazakistan per la terza tappa di Coppa del Mondo

La squadra azzurra, reduce dagli incoraggianti risultati ottenuti nelle tappe nordamericane, partirà alla volta del Kazakistan con 12 atleti.

In campo femminile, saranno della partita Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Chiara Betti (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle).

Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) saranno, invece, al via delle competizioni maschili.

La spedizione sarà capeggiata dal direttore tecnico Kenan Gouadec, coadiuvato dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell.

“Nel raduno di Bormio, dopo il rientro dal Nordamerica, abbiamo svolto un valido lavoro. Ci apprestiamo ad affrontare le gare in Kazakistan con l’intenzione di effettuare un passo avanti rispetto al livello espresso tra Canada e Stati Uniti, migliorando, in particolare, in fatto di strategia e tattica di gara sia a livello individuale che nelle staffette – il commento di Gouadec. –

Ci teniamo a esprimerci al meglio in quanto non saremo presenti nella quarta tappa. Il programma prevede, infatti, il rientro a Bormio per iniziare un fondamentale lavoro di carico in vista della seconda parte della stagione”.

La piattaforma digitale Discovery+ coprirà tutte le fasi finali del sabato e della domenica.

Il canale lineare Eurosport 2 trasmetterà in diretta l’ultima giornata a partire dalle ore 09:00.

A questo link, non appena disponibile, sarà pubblicato il programma delle gara.

In copertina: Arianna Sighel-CdM-Montreal-2022-credit-Getty