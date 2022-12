SchioCittà Capoluogo: bilancio di previsione 2023/2025

ASTENSIONE DAL CENTRODESTRA: ALEX CIONI, BILANCIO CHE VA LETTO NELLA COMPLESSITA’ DEL MOMENTO STORICO NEL QUALE VIVIAMO

Il consigliere Alex Cioni, capogruppo di SchioCittà Capoluogo

in Consiglio Comunale ed esponente di Fratelli d’Italia nell’ultima seduta del consiglio comunale di martedì sera, ha espresso un voto di astensione all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Nel suo intervento il consigliere ha motivato la propria decisione di apertura di credito al Bilancio di previsione dell’Amministrazione Orsi, sottolineando che, “pur riconoscendo alcuni aspetti di criticità e diversi punti di vista nella sua complessità, sarebbe ingeneroso considerarlo integralmente negativo”.

Cioni in sostanza riconosce le oggettive difficoltà dell’amministrazione nel formulare previsioni di spesa dopo un prolungato periodo di criticità derivante dai due anni di pandemia e in relazione al periodo di grave crisi energetica come quello che stiamo attraversando e che spiega la linea prudenziale del bilancio previsionale.

Tuttavia, fornisce il suo contributo su alcuni aspetti politici

riferiti ad alcune aree di spesa che vanno dal sociale, allo sport, dall’ambiente ai lavori pubblici per concludere con la sicurezza. Nel suo intervento il consigliere pone l’accento sui servizi offerti in campo sociale, interrogandosi sul fatto “se e quanto siano effettivamente efficaci e performanti o se siano da rivedere alcune priorità considerando che la città di Schio risulta uno dei comuni del territorio che impegna più risorse economiche in questo ambito”.

Sottolinea poi l’importanza degli investimenti nello sport considerata la valenza sociale che lo sport offre riconoscendo a tutte le associazioni sportive l’opera di grande importanza educativa e culturale soprattutto verso i giovani.

Cioni puntualizza di aver trovato ultimamente la città più sporca del passato a causa di un mancato senso civico dei cittadini. Suggerisce quindi all’amministrazione di farsi carico di trovare soluzioni valutando con Ava – spiega il consigliere – “l’implementazione di servizi ulteriori per la pulizia di strade e marciapiedi”.

Sui lavori pubblici insiste

sulla partita relativa alla riqualificazione del parcheggio Card. Elia Dalla Costa che si presenta in evidente stato di degrado che lo rende sottoutilizzato e poco sicuro. Il parcheggio, afferma Cioni, “sarebbe un’ottima alternativa all’utilizzo di Piazza Statuto anche in vista dei prossimi lavori di abbellimento urbano non sarà utilizzabile per un lungo periodo”.

Si sofferma, infine, sulla sicurezza urbana, riconoscendo l’impegno profuso da parte della Polizia Municipale che nel recente passato ha dovuto sopperire ad incarichi propri delle forze dell’ordine statali. In conclusione, ha ricordato l’importanza dei nascenti gruppi di controllo di vicinato per i quali si è impegnato come promotore e che stanno raccogliendo l’interesse da parte dei cittadini che vivono in particolare nei quartieri di Ss. Trinità e Magrè.

BLOG: http://alexcioni.blogspot.com/

