A due passi dal Municipio – Svuotati nuovamente gli estintori che si trovano nell’ultimo livello – Schio, non trova pace il parcheggio interrato

Il park interrato Card. Elia Dalla Costa a Schio rimane preso di mira dagli atti vandalici. Nell’ultimo livello del parcheggio i dispositivi di sicurezza antincendio sono stati nuovamente svuotati.

E’ stato il consigliere comunale di SchioCittà Capoluogo ed esponente di Fratelli d’Italia Alex Cioni a segnalare quanto accade nei piani sotterranei del parcheggio che si trova a due passi dal municipio.

“Sono passati poco più di due mesi da quando ho individuato dei ragazzi mentre si divertivano a vandalizzare gli estintori senza che nel frattempo siano stati presi provvedimenti per evitare che questa pratica si ripeta nuovamente – spiega Cioni.

Mi domando per quale motivo il comune non abbia ancora chiuso l’ultimo livello del parcheggio essendo per altro sempre vuoto. Mantenere questo stato delle cose è un chiaro invito ai perditempo a proseguire con questi comportamenti imbecilli”.

Il consigliere rilancia poi la questione dello stato di degrado infrastrutturale dell’impianto a cui l’Amministrazione non ha previsto alcun intervento nel prossimo bilancio di previsione che andrà in discussione la settimana di Natale:

“Servizi igienici fuori uso e l’unico funzionante in condizioni pessime mentre il bagno per i disabili rimane anch’esso con la porta sbarrata, inoltre nelle giornate di pioggia – sottolinea Cioni – in alcuni punti l’infiltrazione dell’acqua piovana arriva all’ultimo livello facendosi strada tra i vari piani rischiando per altro di creare nel tempo dei problemi infrastrutturali”.

