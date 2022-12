La prima neve è finalmente arrivata e si respira già aria di Natale nel Comune di Roana, grazie alle molteplici iniziative delle sei Pro loco. – Roana: iniziative delle sei Pro Loco

Tante sono le attività proposte per accogliere e divertire

turisti e residenti di tutti i target di età: dai più piccoli agli adulti, che desiderano passare le loro vacanze o una giornata nel nostro bellissimo territorio roanese.

L’assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Roana, Giulia Mosele, ritiene importante sottolineare come “- Le associazioni presenti nel territorio quali le Pro loco siano un punto di forza per il Comune di Roana, poiché sono disponibili a collaborare con le realtà territoriali, che hanno iniziative sempre molto apprezzate dai cittadini e dai turisti.

Quest’anno per Natale si sono impegnate per organizzare attività e attrazioni durante le feste natalizie, che sicuramente daranno gioia a bambini e anche ai più grandi …

Roana, 6 frazioni, 6 meraviglie.- ”

Tra gli appuntamenti imperdibili ritorna a Canove la seconda edizione del “ BINTAR ZAIT ”, che letteralmente significa “TEMPO D’INVERNO” dall’ antica parlata “cimbra” dell’Altopiano. Una serie di iniziative, concerti, intrattenimenti vari e serate culturali organizzate dalla Pro loco di Canove, tra cui ricordiamo quelle più significative:

L’ Aperitivo “ Al Volo ” assieme a Fabio Ambrosini Bres che presenta “L’Altopiano a un passo dal Cielo- Calendario 2023”, con la possibilità di acquistare i calendari il cui ricavato andrà in beneficenza. Saranno inoltre raccolte offerte per l’acquisto di defibrillatori per la frazioni di Canove. La chiusura delle manifestazione è prevista per le ore 20:00.

Non mancheranno inoltre le ciaspolate

e le camminate guidate in montagna, per chi ama immergersi nella natura e la magia dell’inverno organizzate rispettivamente dalla Pro loco di Mezzaselva assieme ad Asiago Guide verso il Baito Erio; la Ciaspolata musicale per famiglie e la Ciaspolata al Chiaro di Luna organizzata dalla Pro loco Treschè Conca, per terminare con le proposte della Pro loco Cesuna in collaborazione con Asiago Guide verso sentieri storico- naturalistici del Monte Zovetto e del Monte Lemèrle.

Per i più piccoli arriverà anche Babbo Natale e la Befana nelle varie frazioni con tanti doni e dolcetti!!

Nelle frazioni di Treschè Conca e Cesuna si terranno inoltre dei laboratori curati da Cristina (Cason delle meraviglie) inerenti la magia dell’inverno e del Natale!! Con le collaborazioni delle pro loco.

Infine ci saranno delle serate culturali e concerti musicali e corali.

Scopri il programma completo in allegato!!

Per maggiori informazioni:

IAT ROANA Tel. 0424/694361 – chalet@comune.roana.vi.it