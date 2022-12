Arrestato 42enne ricercato pluripregiudicato

Vicenza : POLIZIA ARRESTA 42enne RICERCATO PLURIPREGIUDICATO

Nel corso della tarda mattinata di ieri gli Agenti della Squadra Mobile della Questura individuavano in Città tale D.C., pregiudicato italiano 42enne.

Durante il controllo del soggetto emergeva a suo carico un Provvedimento di Carcerazione per l’espiazione di 4 anni e 1 mese di carcere , in ordine alla condanna definitiva per la commissione di numerosi reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere compiutamente identificato, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e di foto-segnalamento D.C. veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 21 Dicembre 2022