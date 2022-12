Il pilota di Maserà di Padova regala a Rally Team un secondo di classe solido mentre la sfortuna si accanisce contro Fanton, costretto allo stop sulla prima prova. – Rally Team: al Fettuna Bertazzolo ritrova il sorriso

Ci si avvia verso la chiusura di questa stagione ma i motivi per festeggiare, in casa Rally Team, non sono ancora terminati ed il recente Rally Day della Fettunta, andato in scena lo scorso fine settimana, ha ritrovato un Fabio Bertazzolo particolarmente in forma, veloce e concreto con la sua Citroen AX in versione gruppo A.

Il pilota di Maserà di Padova è stato l’unico in grado di tenere il contatto con un imprendibile Pilat, mantenendo una seconda piazza di A5 che non è stata mai messa in discussione.

Ciliegina sulla torta, del portacolori della compagine di Rosà, lo scratch firmato sulla quarta speciale, ben assecondato da Michele Cussigh ed a proprio agio sul fondo viscido.

“È stata una gara molto impegnativa per le condizioni del meteo”

– racconta Bertazzolo – “ed al via avevo anche l’incognita del nuovo navigatore. Michele è stato davvero bravo, siamo entrati subito in sintonia e, già dallo shakedown, avevamo capito di poter fare bene.

Abbiamo mantenuto il secondo posto di classe dall’inizio alla fine, ad eccezione della terza speciale dove abbiamo segnato il terzo tempo. Siamo riusciti a vincere anche la quarta ma contrastare Pilat, in questo weekend, era davvero molto difficile. La nostra AX è stata sempre al top e, per la prima volta, abbiamo provato le Cinturato della Pirelli. Si sono rivelate gomme davvero straordinarie. Nonostante la brevità delle prove siamo riusciti ad avere un buon passo sul bagnato.

Grazie di cuore a tutta la New Rally Team, capitanata da Federico e dal giovanissimo direttore sportivo Nicolò. Abbiamo accusato un problema elettrico, durante lo shakedown, ma hanno risolto rapidamente il tutto. Siamo molto soddisfatti e, forse, ci vedremo al Ciocchetto.”

Dalla piena soddisfazione del patavino alla delusione cocente

provata da Marco Fanton, in coppia con Ileana Contado sulla consueta Peugeot 106 Rallye gruppo A curata da Galiazzo.

Per la seconda punta della compagine vicentina una trasferta lampo che lo ha visto alzare bandiera bianca già sul primo tratto cronometrato, causa cedimento di un ammortizzatore.

“Fine della festa anticipata per noi” – racconta Fanton – “perchè, in un taglio, abbiamo preso una bella botta sotto e questa si è tradotta nella rottura di un ammortizzatore. Abbiamo centrato un sasso e questo si è rivelato fatale. Peccato perchè la gara era davvero molto bella e ci dispiace aver concluso la stagione con uno zero.

Ci consoliamo con il fatto che, quando non ci siamo ritirati, siamo sempre andati a podio.

Abbiamo vinto al Colli Trevigiani, al Due Valli ed abbiamo chiuso terzi a Scorzè. Questo dimostra che, problemi a parte, ci siamo sempre dimostrati competitivi. Grazie al team Galiazzo perchè ci ha messo una vettura sempre performante, al Colli Trevigiani siamo andati vicini alla top ten assoluta con il quattordicesimo posto, quindi non abbiamo di che lamentarci.

È una lunga tradizione la nostra ormai ed infatti è dal quinto del Palladio del 2009 che siamo sempre a podio, escludendo le occasioni nelle quali non abbiamo visto l’arrivo. Grazie ai nostri partners, alla scuderia Rally Team ed un particolare ringraziamento lo voglio fare ad Ileana, sempre perfetta al mio fianco. Ora testa al 2023.”

Rosà (VI), 06 Dicembre 2022

Immagine, in azione, di Fabio Bertazzolo (immagine a cura di Mario Leonelli)

