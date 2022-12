Montecchio vola a Sant’Elia -Rachele Nardelli: “Abbiamo fame di vittorie”

Dopo la vittoria con Soverato, Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda punta a chiudere in bellezza il girone d’andata della serie A2 nell’ultima partita, che sarà in trasferta contro Assitec Sant’Elia.

La squadra laziale, nonostante la posizione di bassa classifica (è penultima), ha dato filo da torcere a Talmassons e Roma e non è da sottovalutare, come spiega la banda Rachele Nardelli, banda classe 2001 di Trento:

“Arriviamo da una partita contro Soverato dove siamo state brave a sbagliare poco e a mettere pressione a una squadra forte – dice -.

Ora però dobbiamo restare concentrate perché le ragazze di Sant’Elia Fiumerapido hanno dimostrato contro team di alto livello di giocare bene e di essere una formazione non facile da affrontare. Vogliamo andare al Palaquaniello per vincere, con la stessa fame che ci ha caratterizzato in tutto questo girone d’andata”.

Siamo alla fine del girone d’andata. Un bilancio?

“Stiamo rispettando tutto quello che ci eravamo posti come obiettivi di squadra a inizio stagione, anche se dobbiamo migliorare ancora alcuni aspetti del gioco e ci stiamo impegnando molto in palestra per questo. Siamo solo a metà, la strada è ancora lunga”.

Ti abbiamo vista spesso in campo, anche in momenti difficili e cruciali.

“È vero, entro spesso e ne sono felice, perché riesco a fare le cose che vorrei. Sto migliorando tanto in palestra su tutti i fondamentali e cerco di entrare sempre con la motivazione giusta e la voglia di aiutare la squadra. E penso di farlo abbastanza bene”.

Inizio del match alle 17: la partita sarà trasmessa, come sempre, in diretta su volleyballworld.tv.

Montecchio Maggiore, 16 dicembre 2022