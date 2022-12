Questo weekend a Vicenza: Unico – Il Mercato del fatto a mano

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, dalle 9.30 alle 20.00, in piazza dei Signori, si svolge Unico – Il mercato del fatto a mano, organizzato da Non ho l’età in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive.

“Nel fine settimana prima del Natale piazza dei Signori per consuetudine ospitava un mercato prenatalizio non consono alla sua bellezza – dichiara l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. L’amministrazione quest’anno è riuscita portare a termine un progetto mirato a valorizzare il nostro centro storico con una maggior qualità dei prodotti esposti grazie alla presenza di operatori selezionati. Nel prossimo fine settimana, sabato e domenica, l’associazione Non ho l’età proporrà Unico, appuntamento oramai consolidato e sempre apprezzato, con artigianato made in Italy e proposte natalizie di qualità”.

La manifestazione, che esalta il fatto a mano, il remake, la creatività e l’originalità,

propone una nuova forma di slow shopping con una sessantina di espositori provenienti dal nord Italia: un’occasione “unica”, in vista delle feste, per fare dei regali, scegliendo tra una varietà di proposte realizzate per la stagione invernale, con l’esaltazione dei materiali naturali, piccole produzioni a tiratura limitata e rinnovando la tradizione artigianale.

Parteciperanno, tra gli altri, Tom’s Skate Craft,

che realizzano creazioni a mano da tavole di skateboard riciclate, e ReGatto, artigiana di Rimini, che confeziona abbigliamento sartoriale per bambini da 0 a 10 anni. Oppure Rilegno Design creazioni in legno riciclato recuperato da imbarcazioni così come da elementi di arredo dismessi. Ci saranno poi decorazioni per la casa come i terrarium e creazioni green di Spazio Botanico. La ceramica sarà presente sotto molteplici forme, dai bijoux di Thrand ai servizi per la tavola di R&S Ceramica Pop.

Si potranno trovare, inoltre, articoli di sartoria creativa e artigianale, accessori particolari, piccole e grandi sculture da indossare o da portare a passeggio, idee colorate per bimbi, oggetti originali e ricercati per la casa, gioielli materici, oggetti realizzati grazie al riciclo creativo ed artistico.

Per l’appuntamento del 17 e 18 dicembre il nucleo principale degli espositori sarà presente entrambi i giorni, mentre altri si avvicenderanno tra sabato e domenica, aumentando le proposte e le occasioni regalo.

È sempre attivo lo shop on line www.unicofattoamano.it. Per maggiori informazioni: info@unicofattoamano.it cell. 349 6410654.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.