A volte, perchè a volte è possibile, anche gli amministratori dovrebbero saper sognare, guardare oltre il grigio spazio delle cose più semplici.

La Giunta comunale di Vicenza, dimostrando e scarsa lungimiranza e nessuna sensibilità, con la delibera del 7 dicembre arriva a sfregiare il Giardino Centrale, attrazione di livello internazionale per i fruitori del Parco della Pace, trasformandolo in luogo per pic-nic, aree gioco ed altre amenità.

In un parco di 65 ettari, non vi sarebbero altri luoghi per tali usi?

Il PSI, che attualmente non siede in Consiglio comunale, auspica che UNESCO, Accademia Olimpica, Italia Nostra, Civiltà del Verde , associazioni ambientaliste e culturali, cittadini, si ribellino a questa ulteriore offesa a Vicenza, “città bellissima”, e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Noi socialisti saremo al loro fianco

11 dicembre 2022

Luca Fantò

Segretario cittadino PSI Vicenza