Prosecco Solidale: Sammy Basso e Ghedina hanno stappato la prima bottiglia

Brindisi di beneficenza venerdì sera alla cantina Le Manzane (Treviso) dove Sammy Basso e Kristian Ghedina hanno stappato la prima bottiglia del nuovo Prosecco Solidale in vendita in questi giorni per sostenere le attività dell’Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, sezione di Treviso.

Dopo l’anteprima del Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry, frutto dell’11ª edizione della Vendemmia solidale che si è svolta lo scorso 11 settembre tra i filari di Glera della cantina Le Manzane, la serata è proseguita con una castagnata e la musica dal vivo della Magirus Band.

«Parte del ricavato della vendita delle bottiglie di Prosecco Solidale – ha spiegato Massimo Bordoni, presidente provinciale dell’Ente Nazionale Protezione Animali – servirà a finanziare le attività di “caregiving” che le strutture Enpa Treviso rivolgono alle persone in difficoltà. Stiamo vivendo un momento di crisi economica globale. Molte famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese e i primi tagli al budget riguardano le spese per i propri amici a 4 zampe. Il Progetto Sociale Enpa, supportato dalla famiglia Balbinot, è un primo enorme passo per garantire una vita dignitosa a queste creature indifese e senza voce».

«Siamo felici di poter contribuire, nel nostro piccolo, al lavoro che sta svolgendo l’Enpa sul territorio», ha dichiarato Ernesto Balbinot, titolare della cantina Le Manzane, che ha ringraziato gli sponsor, i partner e tutti coloro che hanno partecipato alla vendemmia solidale e alla serata contribuendo al progetto solidale di quest’anno.

92,20 i quintali di uva raccolti lo scorso 11 settembre durante la Vendemmia Solidale e circa 8.600 le bottiglie prodotte.

Il Prosecco Solidale si può acquistare nelle enoteche, nei negozi specializzati, nel punto vendita della cantina Le Manzane e nello shop online (https://www.lemanzane.com/shop) con la possibilità, per tutti coloro che si iscrivono alla newsletter, di usufruire di un codice sconto del 10%. Per le spedizioni vengono utilizzati solo cartoni eco-friendly. E al Wine Shop “Papercigno” della tenuta di San Pietro di Feletto, sono arrivate le nuove confezioni regalo anche in legno da 2 e 3 bottiglie disponibili per tutte le referenze aziendali, oltre ai formati speciali come magnum (1,5 litri), jéroboam (3 litri) e mathusalem (6 litri).

Il Wine Shop “Papercigno” è a San Pietro di Feletto (Treviso) in via Maset, 47/b lungo la strada provinciale 635 tra Conegliano e Tarzo. Nel mese di dicembre il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 18.30 orario continuato.

