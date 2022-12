Nominato il nuovo Prefetto di Vicenza

Presidente Zaia: “Benvenuto Salvatore Caccamo e grazie per il grande lavoro a Pietro Signorello’”

“Benvenuto e complimenti per la nomina al dottor Caccamo.

Ringrazio il dottor Signoriello per la proficua collaborazione e il grande lavoro svolto in questi anni a Vicenza e in Veneto”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta le nuove nomine governative che riguardano Vicenza.

Salvatore Caccamo prenderà il posto nel capoluogo vicentino di Pietro Signoriello, nominato nuovo Prefetto di Trieste.

“Nel ringraziare nuovamente il dottor Signoriello per il proficuo lavoro svolto a Vicenza, e nei tanti anni trascorsi in Veneto, assicuro al dottor Caccamo la massima disponibilità della Regione a proseguire tale collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze” conclude il Governatore.

(AVN) – Venezia, 21 dicembre 2022

Comunicato Nr. 2552-2022 (PRESIDENTE)