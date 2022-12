Polizia Locale: prosegue la collaborazione tra Cassola e Mussolente

Otto agenti della Polizia Locale sul campo, un nuovo comandante in arrivo e turni di servizio confermati per una copertura capillare di tutto il territorio.

I Comuni di Mussolente e Cassola rinnovano il patto per la gestione condivisa delle funzioni di polizia Locale che, anche per i prossimi 5 anni, verranno svolte in forma associata dalle due municipalità.

Dopo l’addio di Romano,

che già qualche mese fa aveva annunciato l’intenzione di non portare avanti la collaborazione con i due comuni limitrofi e di far invece confluire i propri agenti nel corpo dell’Unione Montana del Bassanese, le amministrazioni cassolesi e misquilesi hanno cercato una nuova formula per continuare a gestire “in tandem” i servizi connessi alla sicurezza e all’ordine pubblico. In vista della scadenza, prevista per il 31 dicembre 2022, del triplice accordo che cinque anni fa aveva dato origine alla polizia Pedemontana del Grappa, nei giorni scorsi i consigli comunali di Cassola e Mussolente hanno approvato, all’unanimità, lo schema di una nuova convenzione “a due”, senza la componente ezzelina. Questa mattina il documento è stato sottoscritto dai sindaci Aldo Maroso e da Cristiano Montagner nella sala consiliare del municipio cassolese.

IL NUOVO COMANDANTE

Nell’occasione è stato ufficialmente presentato il nuovo comandante Alex Scalco. Bassanese, 51 anni, il responsabile della PL cassolese e misquilese ha alle spalle oltre 30 anni di servizio nella Polizia Locale e una solida esperienza maturata in diversi Comuni del comprensorio, tra i quali Romano, Tezze e Rosà, dove dal ’99 ricopre il ruolo di comandante. Dal giugno 2015, pur rimanendo dipendente della municipalità rosatese, ha prestato servizio nel nucleo Tutela Ambiente del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, specializzandosi nell’ambito delle materie connesse all’abusivismo edilizio ed ambientale, e dall’aprile del 2018 ha operato nel distaccamento di Sandrigo del Consorzio Nordest Vicentino. A lui, dal prossimo primo gennaio, spetterà il compito di organizzare e coordinare il lavoro degli otto agenti a disposizione tra Mussolente (tre uomini, uno dei quali fresco di assunzione) e Cassola (cinque vigili).

LA NUOVA GESTIONE

Il personale della nuova funzione associata si occuperà di tutte le attività connesse alla sorveglianza del territorio, alla sicurezza stradale, al rispetto dei regolamenti e alla redazione di atti e ordinanze. L’elaborazione dei verbali e la gestione di eventuali contenziosi è stata invece demandata, grazie ad un’ulteriore convenzione, all’Unione Montana del Bassanese.

Proprio Cassola, con l’uscita di scena di Romano, assumerà il ruolo di capofila della nuova convenzione e ospiterà la sede del comando, che troverà spazio nell’ex caserma Ai Muli di Ca’ Baroncello, dove già è ospitata la centrale operativa.

I SINDACI

«Le forze in campo e la condivisione di attrezzature e mezzi ci consentiranno di mantenere inalterati gli standard del servizio rispetto alla trazione “a tre” del precedente quinquennio – ha assicurato il primo cittadino di Cassola Aldo Maroso -. Siamo soddisfatti di questo accordo e molto fiduciosi dei risultati futuri. L’esperienza condivisa sino ad oggi con Romano ci ha permesso di ottenere consistenti contributi da parte della Regione e di implementare i servizi offerti. Servizi che, nonostante l’uscita della municipalità ezzelina, saranno comunque riconfermati in toto anche per il 2023, compresi i turni di pattugliamento serale, almeno due volte alla settimana».

«La funzione associata che si delinea con questa convenzione non rappresenta una novità assoluta ma la naturale continuazione di un rapporto di collaborazione ormai consolidato e fondato sulla reciproca correttezza – osserva il collega misquilese Cristiano Montagner -. Trovare un accordo non è stato difficile vista la grande fiducia che esiste tra il sottoscritto e il sindaco Maroso, e le relative giunte, sin dall’inizio dei nostri primi mandati.

Sono certo che la piena sintonia tra tutti gli agenti, il comandante e la parte politica e la sinergia con le altre forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) daranno un valore aggiunto a questo servizio che punta ad aumentare la qualità di sicurezza, e quindi la qualità di vita, di tutti i nostri cittadini. Un territorio di quasi 23.000 abitanti che sarà controllato, sorvegliato e tutelato in ogni momento».