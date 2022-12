Polizia arresta pregiudicato straniero

TROVATO IN POSSESSO DI CARTA DI CREDITO RUBATA

Nella tarda mattinata di ieri, nei pressi di Piazzale Bologna, le Pattuglie della Squadra “Volanti” della Questura hanno tratto in arresto S. J., cittadino nigeriano di 26 anni il quale, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura da parte di alcuni residenti della zona, era stato notato aggirarsi con fare sospetto nel piazzale limitrofo al Parco di Campo Marzio.

Giunti immediatamente sul luogo segnalato, gli Agenti, dopo aver individuato il soggetto – che poco prima si trovava in compagnia di un altro individuo poi subito dileguatosi – lo sottoponevano ad un primo sommario controllo sul posto, nel corso del quale rinvenivano una Carta di Credito provento di un furto avvenuto in Città alcuni giorni fa.

Richiesto dai Poliziotti circa la provenienza della Carta di Credito, il soggetto fermato non era stato in grado di fornire alcuna valida ragione che giustificasse il possesso della carta.

In ragione dei numerosi e specifici precedenti penali e/o di Polizia emersi a suo carico, il cittadino nigeriano veniva tratto in arresto secondo per violazione dell’art. 493 ter del Codice Penale (indebito utilizzo dei Carte di Credito) e, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, ristretto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Vicenza in attesa della celebrazione della Udienza di Convalida avanti al Giudice delle Indagini Preliminari, che ha in seguito convalidato l’arresto.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Questura di Vicenza

Comunicato Stampa del 13 Dicembre 2022