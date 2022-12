Pedibus a Thiene prosegue con la Caritas ma si cercano volontari

È un servizio che funziona e in crescita, quello del Pedibus a Thiene, con tre linee attivate, ma che ha bisogno di volontari.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, ha deciso di proseguire nella collaborazione con la Caritas della parrocchia della Conca fino alla conclusione di quest’anno scolastico 2022/23 e nel frattempo rinnova l’appello a genitori, volontari e pensionati perché diano la propria disponibilità a questo semplice, ma importante servizio.

Spiega la Consigliera Delegata, Nicoletta Panozzo:

«Il servizio Pedibus a Thiene è nato nel 2011 come servizio nuovo e gratuito offerto dall’Amministrazione alle scuole primarie della Città per andare incontro alle famiglie che non avevano la possibilità di accompagnare a scuola i propri figli e ha acquistato subito una serie di connotazioni. Il Pedibus è, infatti, un prezioso supporto per le famiglie, è un momento di educazione stradale e di educazione alla sostenibilità ambientale, accresce nei bambini l’autonomia e il rispetto delle regole di comportamento, permette un incontro costruttivo tra generazioni e facilita le relazioni interpersonali. Per questo l’Amministrazione Comunale crede molto nella bontà del servizio e si avvale anche per i prossimi mesi della collaborazione della Caritas. Il nostro obiettivo – prosegue la Consigliera – è riuscire ad affiancare volontari alle attuali operatrici».

Dal 2011 ad oggi il servizio ha visto impegnati circa 24 operatori. La ricerca di volontari è stata finora difficile per il Comune di Thiene, rispetto ad altri Comuni del territorio, soprattutto per una più complessa articolazione della struttura urbanistica della Città e per la presenza di cinque scuole primarie.

Il Comune, dal 2012, ha, pertanto, trovato nella Caritas della Parrocchia della Conca un valido interlocutore che ha garantito continuità e qualità al servizio a fronte di un modesto contributo destinato al sostegno economico e che viene poi gestito dall’Associazione.

Fonte: Comune di Thiene