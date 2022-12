Tempo fa, assistendo ad un Consiglio comunale, ho scherzato con un mio vicino mormorandogli: «Ci sono due cose che sono importanti in politica. Il primo è il denaro. E non riesco a ricordare quale sia la seconda.» – Il Parlamento europeo finanzia un cambio di regime in Ungheria?

Per capire come la spesa politica sia andata fuori controllo.

Si osservino le proiezioni [ https://edition.cnn.com/2022/08/11/politics/political-ad-spending-midterms/index.html ] che stimavano in 9,7 miliardi di dollari spesi solo in annunci pubblicitari negli Stati Uniti durante le midterm elections del 2022. Mentre erano 4 miliardi di dollari durante le elezioni del 2018.

Un fenomeno tutto moderno, perché nel 1800 negli USA le campagne elettorali erano generalmente finanziate dalla ricchezza personale del candidato o dalla sua famiglia o da individui molto ricchi della comunità che sostenevano un particolare candidato.

All’epoca, il governo non emetteva le schede elettorali. Gli elettori si presentavano alle urne con il voto che poi avrebbero espresso.

Tammany Hall, per esempio, era un’organizzazione politica di New York City fondata nel 1786. Divenne la principale macchina politica locale del Partito Democratico e giocò un ruolo importante nel controllare la politica di quella città. E quando una macchina come Tammany Hall voleva far eleggere i suoi candidati, spesso distribuiva le schede ai membri delle comunità locali per quel particolare candidato.

Tuttavia il finanziamento elettorale era molto meno importante allora di quanto non lo sia oggi, perché non c’erano le attuali campagne di marketing in cui si deve spendere un sacco di soldi per convincere la gente a sostenere un candidato.

Ma in politica i soldi non si spendono solo per le elezioni.

Nel luglio del 2021 il Parlamento europeo in una risoluzione adottata alla sessione plenaria con 437 voti favorevoli, 94 contrari e 39 astenuti, i deputati hanno invitato la Commissione europea ad adempiere ai propri doveri, e ad impegnarsi più efficacemente per le gravi violazioni dei principi dello Stato di diritto in alcuni Stati membri. [ https://dailynewshungary.com/it/i-governi-locali-e-le-ONG-riceveranno-i-fondi-dell%27ue-in-Ungheria/ ]

Il Parlamento europeo sostiene che la situazione è peggiorata, e l’Ungheria (ma la risoluzione può essere utilizzata anche per Polonia e Bulgaria) è diventata una “autocrazia elettorale”. Sottolineando che:

l’inazione dell’UE ha aggravato l’arretramento;

il congelamento dei fondi di coesione fin quando il Paese non si conformerà alle raccomandazioni UE, e non si rispettano le sentenze della Corte di giustizia europea;

la mancanza di progresso nel processo dell’articolo 7 equivarrebbe a una violazione dello Stato di diritto da parte del Consiglio.

Molti deputati di questo Parlamento considerano i valori e le politiche promossi

https://frankfuredi.substack.com/p/letter-from-brussels-they-are-dreaming ] dal governo ungherese come antitetici alle loro prospettive. Alcuni si spingono fino a sostenere che i valori tradizionali sposati dall’Ungheria sono incoerenti con l’appartenenza all’UE.

Il loro odio per il governo ungherese è anche rafforzato dalla convinzione che le sue azioni e il suo comportamento costituiscano un esempio da seguire per altre voci dissidenti europee. I deputati che sono convinti che la prospettiva tecnocratica e di ingegneria sociale dell’oligarchia dell’UE temono che l’esempio dell’Ungheria incoraggerà i movimenti che definiscono populisti. È il loro timore del populismo che spiega la peculiare forma di isteria politica che questi deputati rivolgono all’Ungheria.

Ciò che è veramente significativo della risoluzione approvata

dal Parlamento europeo è che ha chiesto senza scuse all’UE di aggirare il governo ungherese e distribuire fondi agli alleati simpatizzanti in Ungheria. La risoluzione affermava che i destinatari finali dei fondi dell’UE in Ungheria non dovrebbero rimetterci e che ciò può essere ottenuto aggirando il governo nazionale e distribuendo il denaro a istituzioni locali amiche.

La risoluzione raccomanda l’utilizzo del governo locale e delle ONG in Ungheria per distribuire i fondi dell’UE. Questo è un altro modo per dire che l’UE dovrebbe incoraggiare la creazione di istituzioni statali parallele attraverso le quali i fondi dovrebbero essere dispersi. Il merito principale di questo approccio dal punto di vista dei suoi sostenitori è che non solo punisce il governo ungherese, ma premia anche i suoi alleati interni.

Per qualche tempo, l’oligarchia dell’UE ha fatto affidamento su una vasta e fitta rete di ONG per esternalizzare il processo decisionale politico. Spesso utilizza le ONG e le loro presunte competenze per promuovere le sue politiche.

L’immagine di pubbliche relazioni delle ONG come indipendenti, politicamente neutrali e disinteressate serve a legittimare le politiche che promuovono. In realtà, le ONG non sono né disinteressate né neutrali. Non sono nemmeno realmente non governative.

Molte di loro sono finanziate direttamente o indirettamente dai governi. Secondo il sistema di trasparenza finanziaria della Commissione europea, nel 2021 l’UE ha

Cosa può fare l’«uomo qualunque»?

https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/index.html ] distribuito 10 miliardi di euro a ONG e organizzazioni senza scopo di lucro, circa il 6% del suo bilancio. L’UE ha inoltre impegnato 252 milioni di euro per finanziare le ONG ungheresi e le organizzazioni senza scopo di lucro.

È evidente, inoppugnabilmente evidente, che un cittadino qualunque non ha gli strumenti minimi per intervenire, consapevolmente, in un dibattito politico di qualsiasi importanza. La logica conseguenza è che non costituisce parte attiva e dinamica del tessuto politico.

D’altra parte, come scriveva Bertolt Brecht: «al momento di marciare molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. La voce che li comanda è la voce del loro nemico. E chi parla del nemico è lui stesso il nemico.»

All’origine la costruzione europea era animata da una volontà post-politica, quella di ridurre la democrazia all’esercizio più largo possibile delle libertà individuali; che sono sì un elemento; ma la democrazia consiste essenzialmente e prima di tutto nella capacità di fare scelte collettive.

La debolezza di questa democrazia è insita nel concetto di rappresentanza.

La democrazia rappresentativa, invece, deve essere equilibrata con la democrazia diretta (Svizzera docet) per mezzo dei referendum di iniziativa popolare senza quorum per la validità del risultato. Il referendum così inteso stabilirebbe un “nesso di reciprocità” fra rappresentanti e rappresentati e si configurerebbe come un “contratto politico” o “di federazione”. Questo tipo di “contratto” ha per fondamento la quantità di potere decisionale che il popolo, essendo sovrano conferisce ai propri rappresentanti. Infatti col voto i cittadini riservano per sé la quantità maggiore di potere decisionale di fare modificare o abrogare le leggi.

Nessun mass-media mainstream, ha fatto mai il minimo accenno a queste semplici osservazioni che potrebbero essere la medicina in grado di guarire dalla peste nera del potere dei partiti, delle mafie e della massoneria, incarnato da quei Parlamenti che sono in mano a veri e propri criminali sociali.

Se si vuole uscire da questo tipo di crisi è necessario trovare un’alternativa al sistema dei partiti politici. Numerosi sono gli accademici che nel mondo studiano alternative. E in queste pagine abbiamo scritto abbondantemente a favore di single-issue party (organizzazioni monotematiche che si battono per un solo problema), come per il sorteggio dei rappresentanti, per ripeterci ancora una volta.

Luigi Sturzo fu un deciso avversario della partitocrazia.

Così scriveva in un articolo pubblicato da “Il Giornale d’Italia” il 9 agosto 1955: «Il virus fascista era penetrato nelle ossa anche della fresca gioventù italiana del 1946 […] non c’era più il partito unico […] oggi vi sono i partiti collegati […] il partito è un potere non responsabile; non risponde nemmeno agli elettori che gli danno il voto, né ai sostenitori che gli danno i mezzi: un partito, per definizione, non ha mezzi propri. […] È perciò che io, e con me gli italiani pensosi delle sorti del Paese, vogliamo riaffermato e rafforzato lo Stato di diritto in democrazia parlamentare, e non vogliamo affatto lo Stato della partitocrazia.»

Enzo Trentin