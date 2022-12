Gli studenti delle medie dialogano con il mondo delle PMI – Open Day all’Istituto Masotto

Una delegazione di Apindustria Confimi Vicenza parteciperà all’iniziativa di orientamento in programma sabato 17 dicembre

Sabato 17 dicembre, dalle 14.30 alle 18.00, all’istituto Masotto di Noventa Vicentina si svolgerà il secondo di tre Open Day (il primo si era svolto il 19 novembre), offrendo così l’opportunità agli studenti di III media e ai loro genitori di visitare la scuola, conoscere le sue dotazioni e l’offerta formativa.

Con l’occasione, i partecipanti potranno anche partecipare ad un breve incontro – ripetuto più volte durante il pomeriggio – con una delegazione di Apindustria Confimi Vicenza, che presenterà alcune informazioni utili sul mercato del lavoro vicentino e sulle opportunità di crescita professionale all’interno delle imprese del territorio, oltre ad un video con le testimonianze di giovani che negli anni scorsi si sono diplomati all’Istituto Masotto e che oggi sono inseriti nelle aziende locali.

«L’obiettivo – spiega Luca Poncato, presidente del Mandamento Vicenza e Area Berica – è consentire ai nostri giovani e alle loro famiglie di scegliere con maggiore consapevolezza il percorso di studi futuri, anche in considerazione di quello che significa oggi lavorare in un’azienda manifatturiera, dove molti lavori un tempo ripetitivi e di fatica oggi sono diventati professioni ad alto contenuto di tecnologia.

La nostra partecipazione si inserisce inoltre nell’ambito di un impegno più ampio come Mandamento per sostenere l’Istituto Masotto di Noventa Vicentina, che rappresenta una realtà di eccellenza e lo sarà ancora di più in futuro grazie al progetto di ampliamento M+».

Comunicato stampa n.21 – 15 dicembre 2022