Tra dinamiche, prospettive future e buone pratiche già in atto – Odeon: martedì 6 dicembre tavola rotonda sul “cinema al cinema”

Alle 20.30 nella Nuova Sala Lampertico un incontro aperto alla partecipazione del pubblico

Martedì 6 dicembre alle 20.30, nella Nuova Sala Lampertico dell’Odeon, incontro sul tema “Al cinema è cinema! Tendenze e controtendenze del cinema in sala”, organizzato da Cinema Odeon in collaborazione con la Casa di Cultura Popolare di Vicenza.

Aperto al pubblico con ingresso gratuito

(info@odeonline.it per prenotare), l’appuntamento vedrà la partecipazione di Giuliana Fantoni, presidente FICE Tre Venezie e vicepresidente FICE Nazionale, di Andrea Peraro, responsabile dell’Ufficio di Distribuzione della Cineteca di Bologna, e di Marco Fortunato, presidente e responsabile della programmazione di Cinemazero di Pordenone, con Enrico Ladisa, programmatore e curatore dell’Odeon di Vicenza, in veste di moderatore.

Quella proposta dall’Odeon – che di recente è stato insignito del Premio «Carlo Lizzani» come “Esercente più coraggioso dell’anno” per il 2022 – sarà un’occasione di condivisione e confronto con gli spettatori per conoscere più da vicino le dinamiche di esercizio e di distribuzione, con lo sguardo rivolto soprattutto al futuro delle sale cinematografiche e al coinvolgimento del pubblico più giovane.

Un utile strumento per comprendere il valore del cinema in sala rispetto alle altre modalità di fruizione e un confronto aperto sulle prospettive e i nuovi modelli di programmazione, portando come spunto di riflessione alcuni esempi di realtà virtuose nel campo dell’esercizio cinematografico, della distribuzione indipendente, della progettazione culturale e della collaborazione tra sale.