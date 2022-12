Il Musical al Teatro comunale di Vicenza domenica 18 dicembre, ore 18 – Liberamente tratto dal celebre romanzo di Victor Hugo dagli autori di Hansel & Gretel e il Maleficio della Foresta Nera e di Aladino e la Lampada Meravigliosa un nuovo affascinante viaggio ricco di mistero – Notre Dame – Il Mistero della Cattedrale

“Un antico mistero si nasconde nella Cattedrale di Notre Dame; secondo gli Alchimisti tra quelle mura si cela il segreto della conoscenza eterna e qualcuno è vicino alla sua scoperta…

“A Parigi, nel 1482, in occasione della festa dell’Epifania,

va in scena una strampalata opera del poeta Pierre Gringoire che, a sorpresa, viene interrotta dall’arrivo di un gruppo di zingari festanti e colorati, guidati da Clopin, il re degli argotiers. Tra di loro la bellissima Esmeralda che affascina i presenti con numeri di illusione e magia.

L’Arcidiacono della Cattedrale, Claude Frollo, è particolarmente turbato dalla giovane; Quasimodo, il deforme campanaro, si meraviglia di tanta bellezza mentre Febo, il capitano delle guardie reali, non riesce a staccarle gli occhi di dosso.

Ad assistere c’è anche la fidanzata di Febo, la perfida Fiordaliso, che da sempre odia profondamente gli zingari e vorrebbe cacciarli da Parigi; sarà questo il pretesto per mettere in pratica il suo piano: risolvere il mistero della Cattedrale per poter avere ricchezza e potere!

Questi gli elementi della storia, ricca di colori e ritmi che vi coinvolgeranno. Le vicende di Quasimodo ed Esmeralda, viste dalla Cattedrale, vi mostreranno quante facce può avere la verità. Venite a scoprirle…”

BREVI NOTE DI REGIA

La rilettura del famoso testo di Victor Hugo, già visitato più volte da produzioni di diverso genere, è stata facilitata dall’enormità di spunti che offre il romanzo, ma anche dalla incredibile attualità di alcuni argomenti. La diffidenza nei confronti dello straniero per esempio, ci ha dato occasione per fare un confronto tra una società chiusa, esclusiva, settaria ed una invece aperta, inclusiva e tollerante che coabitano e danno luogo alle vicende narrate. E come, qualora si incoraggino gli incontri e gli scambi, le persone si arricchiscano di esperienze e trovino maggiore realizzazione. Abbiamo voluto recuperare anche l’argomento dell’alchimia molto in voga all’epoca e che costituisce il fil rouge della storia dei nostri protagonisti velandola di mistero; il mistero appunto racchiuso ancora oggi nel linguaggio iniziatico delle architetture della Cattedrale di Notre Dame. Il finale addolcito rispetto al romanzo, prevede un elemento di sorpresa.

INFORMAZIONI DI MESSA IN SCENA

Lo spettacolo dura due ore più intervallo – Consta di un cast di 17 performer – E’ cantato dal vivo – E’ adatto ad un pubblico dai 6 ai….96 anni

LANCIO

QUASIMODO: Matteo Perin

ESMERALDA: Irene Maddalena/Rossana Carraro

ARCIDIACONO FROLLO: Pierantonio Dalla Riva

FEBO: Matteo Dal Ponte

FIORDALISO: Elena Sbalchiero

PAQUETTE: Giorgia Fina

GRINGOIRE: Tobia Lanaro/Mattia Cavallari

JEAN FROLLO: Marco Coppolino

CLOPIN: Andrea Borile

TOBAR: Luca Rossi

PAPUSH: Carlotta Palmieri

DJALI: Alberto Battiston

Ensemble: Sofia Rinaldi, Sara Sanmartin, Elisabetta Arnaldi, Niccolò Cracco, Giacomo La Bruna

CAST CREATIVO

MUSICHE

Antonio Lanzillotti e Luca Lovato

LIRICHE

Antonio Lanzillotti e Luca Lovato

SOGGETTO

Antonio Lanzillotti e Luca Lovato

DIALOGHI

Luca Lovato e Stefania Pedersini

REGIA

Luca Lovato

AIUTO REGIA e COREOGRAFIE

Matteo Perin

CASTING VOCALE

Chiara Santagiuliana e Rossana Carraro

ISTRUTTORE DI CANTO

Rossana Carraro

SCENOGRAFIE

Gabriele Moreschi e Mattia Bonomi

COSTUMI

Carolina Cubría Piris

COORDINAMENTO SARTORIALE

Claudio Casarotto

EFFETTI SPECIALI

SP Effetti Speciali

PROGETTISTA DEL SUONO

Emiliano Arcaro

LUCI

Davide Ballardin – Luca Lovato

Messa in scena a cura di

LA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO

PRODUZIONE DISTRIBUZIONE e MARKETING

Stefania Pedersini – LiveMusical

PRODUZIONE

