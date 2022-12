Nautilus Cantiere Teatrale a Monticello Conte Otto

Teatro Roi di Monticello Conte Otto: sabato 3 dicembre chiusura di stagione con Nautilus Cantiere Teatrale

La rassegna è organizzata dalla compagnia Astichello con il sostegno del Comune

Ultimo appuntamento in cartellone sabato 3 dicembre alle 21

per la stagione del Teatro Roi di Monticello Conte Otto, organizzata dalla locale compagnia Astichello con il sostegno del Comune.

Nautilus Cantiere Teatrale di Vicenza proporrà la commedia di Pierrre Chesnot “Quattro donne e un bastardo”, per la regia di Daniele Berardi e Piergiorgio Piccoli.

François è un uomo abituato a ottenere tutto ciò che vuole, anche in fatto di donne. La sera del suo compleanno, però, alcune signore che hanno avuto (malauguratamente) a che fare con lui decideranno di fargliela pagare e l’impenitente e cinico traditore seriale si troverà a vivere una situazione folle, alle prese con la moglie attuale, quella precedente, le amanti in corso e quelle messe da parte, oltre che con una coppia di amici moralisti e un pasticcere invadente. François giocherà tutte le sue carte per evitare il peggio, tra colpi di scena e rovesciamenti di fronte. Chi avrà la meglio?

Sul palcoscenico saranno impegnati Gigliola Zoroni, Daniela Calvene, Michela Imbrunito, Federica Omenetto, Francesca Bertin, Alberto Albiero, Fabio Menon e Giovanni Bazzocchi.

La compagnia Nautilus Cantiere Teatrale, attiva dal 2009, vanta un ampio repertorio, che spazia dalla commedia brillante a classici del teatro.

La rassegna di Monticello Conte Otto è realizzata con la collaborazione della sezione locale della FIDAS – Associazione Donatori di Sangue, della Pro Loco, dell’Unità Pastorale dell’area e del Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori – FITA.

Biglietti a 10 euro. Prenotazione e prevendita al numero 333 2413381 tutti i giorni dalle 16 alle 19.30; oppure al Teatro Roi il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato due ore prima della rappresentazione.

Informazioni: 0444 947511 (Comune); 333 2413381 (Compagnia Astichello); 0444 324907 (Fita Veneto).

Accesso consentito secondo le normative sanitarie vigenti.