Natale con un sorriso – con la rassegna DomenicaTeatro Thiene

In attesa che in gennaio si apra il sipario sulla rassegna DomenicaTeatro con i suoi tradizionali quattro appuntamenti domenicali, il Comune, Assessorato alla Cultura, con Arteven propone alle famiglie un’anteprima con lo spettacolo, in programma giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 17.00 in Teatro Comunale, della Compagnia Teatrale Mattioli dal titolo GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE.

Si tratta di un racconto di clown con oggetti e musiche, consigliato a partire dai 3 anni, liberamente ispirato agli Uomini rossi di Pef, testo e regia di Monica Mattioli, con Alice Bossi.

“Si tratta – spiega l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore –

dell’iniziativa Natale con un Sorriso, che costituisce un’anticipazione, confidiamo gradita, pensata per allietare il nostro pubblico in questo periodo che ci introduce alle Feste più attese dell’anno. Auspichiamo che la proposta sia accolta con entusiasmo dal pubblico a cui è dedicata la rassegna”.

La trama dello spettacolo

è centrata su una delle figure più amate della tradizione.

Olga, una buffa e pasticciona aspirante cantante, cercherà di narrare, tra azioni comiche e poetiche, com’è nata la leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo palcoscenico si ricostruirà il paesaggio innevato dove si svolge la vita degli Omini rossi. Ma che relazione ci sarà tra Babbo Natale e i piccoli Omini rossi?

Olga sarà in grado di ricostruire la storia di un paese dove tutto è gelo e neve, un paese di laghi, boschi, colline chiusi nella morsa del gelo invernale dove vivevano i piccoli, rossi e divertenti personaggi?

Sarà in grado di ricostruire le incredibili origini di Babbo Natale? Una bella scoperta da vivere insieme, come famiglie, a Teatro, in attesa del Natale.

Biglietto unico: euro 5,00.

Si segnala inoltre la promozione per le famiglie: ogni quattro biglietti acquistati, il quinto è in omaggio.

Fonte: Comune di Thiene