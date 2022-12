Natale amaro per VelcoFin Interlocks

Niente da fare, il regalo più atteso non arriva e VelcoFin Interlocks chiude l’anno 2022 senza la quanto mai desiderata prima vittoria in campionato.

Podolife Treviso, come accaduto con altre squadre sul legno del Palasport Comunale, subisce la superiorità di Vicenza nei primi minuti di gara ma poi riemerge alla distanza.

Le trevigiane incappano in una serata non propriamente felice, come non manca di sottolineare il loro coach Francesco Iurlaro a fine gara, ma in qualche modo trovano il bandolo della matassa e portano a casa una vittoria meno netta di quel che dice il punteggio finale, approfittando del calo di rendimento delle padrone di casa nella seconda metà di gara a cui contribuisce l’infortunio al ginocchio sinistro – speriamo non grave – subito dalla capitana vicentina Vanessa Sturma (1’05” dalla fine del terzo periodo).In quel momento la gara era ancora in sostanziale pareggio (36-40), ma l’uscita di scena del centro titolare di coach Silvestrucci sposta gli equilibri sia dal punto di vista psicologico che da quello delle forze in campo.

Buona partenza per le biancorosse

che si portano subito 5-0 con Alice Peserico e Sara Vujacic che mette a segno l’unica tripla di serata. Ponzano tenta di replicare ma i suoi primi punti arrivano da Anna Gini solo a cronometro fermo, dopo 7 errori consecutivi.

Ancora Peserico e Sturma spingono avanti Vicenza, replica Cecilia Zagni da 3 punti, poi ancora Sturma e siamo 11-5 al 6’. Vujacic in entrata, Macarena Rosset con la seconda bomba di Treviso ed Elena Ramò fissano il 13-10 di un primo set non bello da vedere.

Vicenza ancora avanti nel secondo periodo ma Treviso ormai si è attaccata e non molla la presa. Il pareggio (22-22, con doveroso minuto chiamato da Silvestrucci) arriva a meno di 4 minuti dal riposo lungo con una tripla di Zagni.

Treviso esce meglio dal time-out e due percussioni di una Ramò difficile da contenere, inframezzate da un libero di Sturma, mandano le squadre negli spogliatoi sul 23-26. Parecchi errori da entrambe le parti, si vede che non è serata, ma intanto Treviso con un +6 nel parziale sembra essere uscita dalla crisi.

Il batti e ribatti prosegue al ritorno in campo. Ancora errori e punteggio basso, si fa vedere Elena Castello che con un jumper prima pareggia (29-29 al 3’) e poi con una bomba riporta avanti Vicenza (32-31 al 5’).

Di nuovo Ramò da sotto su assist di Rosset, replica Peserico per l’ultimo vantaggio di Vicenza (34-33 al 6’). Da qui Vicenza cala leggermente l’intensità e Treviso realizza uno strappo in avanti con 7 punti in fila di Gatti, Vespignani (un libero) e Alessia Egwho (due volte dalla corta distanza).

Prima dell’incidente a Sturma,

Vicenza accorcia con Antonello in entrata mancina (36-40), ma il filo della gara per Vicenza di fatto si spezza quando la capitana deve tornare dolorante in panchina. Nel periodo finale il primo canestro arriva solo al 6’ con Peserico (38-47 ) ma intanto Treviso ha realizzato un‘altro 0-7 pesante (tripla di tabella di Vespignani, Volpato e Rosset da sotto) che chiude anzitempo la partita. Gli ultimi 4 minuti di gara sono da dimenticare, insieme all’atmosfera che aleggia in campo e fuori.

Alla fine anche Treviso non festeggia più di tanto, anche se i due punti conquistati stasera sono preziosi. Per VeicoFin Interlocks la pausa per le feste potrà servire per organizzare i rimedi ad una situazione sempre più difficile ma da cui si deve per forza uscire. Secondo il presidente Gianfranco Dalla Chiara, “è il momento dei fatti e non delle parole”.

Velcofin Interlocks Vicenza – Podolife Treviso 42 – 51 (13-10; 23-26; 36-40)

Vicenza: A.Cerise ne, E.Sasso 2 (1/2, 0/5), A.Garzotto, E.Castello 7 (2/6, 1/4), A.Fontana, V.Sturma 7 (3/6 da 2), A.Peserico 9 (4/12 da 2), V.Antonello 4 (2/5, 0/3), G.Amatori 2 (1/9 da 2), S.Vujacic 11 (3/6, 1/5). Allenatore Marco Silvestrucci

Tiri da 2: 16/47 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 4/8 – Rimbalzi: 44 11+33 (Amatori 9) – Assist: 5 (Castello 2) – Palle Recuperate: 13 (Amatori 4) – Palle Perse: 21 (Castello 4) – Cinque Falli: Peserico

Treviso: C.Zagni 10 (2/4, 2/4), S.Vespignani 4 (0/2, 1/2), V.Diodati (cap), G.Amabiglia ne, Gatti 4 (2/2 da 2), A.Egwho 6 (3/8 da 2), M.Rosset 7 (1/7, 1/3), M.Tramontin ne, C.Cingossi ne, A.Gini 5 (0/2, 1/3), E.Ramò 13 (5/9, 1/5), M.Volpato 2 (1/6, 0/1). Allenatore Francesco Iurlaro

Tiri da 2 14/41 – Tiri da 3 6/18 – Tiri Liberi 5/6 – Rimbalzi 39 (5+34, Rosset 10) – Assist 11 (Rosset 4) – Palle Recuperate 12 (Vespignani 2) – Palle Perse 18 (Egwho 5)

Arbitri: Diego Secchieri e Helmi Tognazzo

