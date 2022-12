Montebello Vicentino: auto rovesciata, ferita una bambina e la nonna

Poco dopo le 15:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Lungo Chiampo a Montebello Vicentino per un’auto finita rovesciata dopo essersi scontrata con due mezzi pesanti: ferita una bambina in età scolare e la nonna.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda la bambina e la conducente, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’auto dopo essere entrata in collisione con un mezzo pesante si è girata di 180 gradi toccandosi con un secondo camion.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso.