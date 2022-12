Guiderà l’area Vicenza Nord dell’associazione del commercio, turismo e servizi – Michele Galdeman nuovo Presidente mandamentale Confcommercio

Michele Galdeman, titolare di una enoteca con prodotti alimentari, il “V’Incanto” di Bolzano Vicentino, è stato nominato nuovo presidente del Mandamento Nord di Vicenza della Confcommercio.

Guiderà dunque l’associazione territoriale che rappresenta nell’area le imprese del commercio, turismo e servizi. Il Mandamento raggruppa i comuni di Bolzano Vicentino, Bressanvido, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino e Sandrigo.

“Si tratta di un territorio caratterizzato da una buona rete di esercizi di prossimità, che ha anche alcune caratteristiche interessanti dal punto di vista dell’attrattività turistica: dalle risorse naturali, come le risorgive, all’enogastronomia, con l’eccellenza rappresentata, ad esempio, da Sandrigo per il “bacalà” e da Bolzano Vicentino per gli avanotti.

Il mio impegno – continua Galdeman – sarà quello di coinvolgere i colleghi delle Delegazioni Comunali per collaborare e mettersi in rete assieme alle Amministrazioni locali, perché la valorizzazione dei negozi di vicinato e dei pubblici esercizi non può che passare per un gioco di squadra, mettendo in comune idee, energie, risorse”.