Serie A2 femminile girone B, Mattia Borini (Anthea Vicenza Volley): “Soverato squadra competitiva, ma vogliamo far valere il fattore campo”

Il vice allenatore biancorosso inquadra la sfida in arrivo domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza contro le calabresi allenate dall’ex Luca Chiappini

Dopo il turno di sosta è tempo di tornare in campo per l’Anthea Vicenza Volley, che in A2 femminile domenica scenderà sul rettangolo di gioco di casa alle 17 per sfidare Soverato.

L’avversario di turno è guidato da Luca Chiappini, approdato in estate in Calabria proprio dopo l’esperienza positiva nella città del Palladio, festeggiando la promozione dalla B1 e sfiorando la salvezza in A2 nella scorsa stagione, sfuggita solo per peggior quoziente set.

Fin qui, le calabresi hanno stupito in positivo e in classifica fanno parte del gruppo di squadre al secondo posto a quota 14 punti alle spalle della corazzata Roma.

A presentare la partita è Mattia Borini, vice di coach Ivan Iosi sulla panchina biancoorossa.

“Soverato – le sue parole – è una squadra che si è dimostrata competitiva contro ogni avversario. In casa è sicuramente ostica, ma dal canto nostro dobbiamo dimostrare lo stesso davanti al nostro pubblico.

In fase offensiva, hanno due giocatrici di riferimento come la schiacciatrice Courtney Rose Schwan e l’opposta Piia Korkhonen che stanno facendo la differenza, mentre tutte lavorano bene in seconda linea, soprattutto palleggiatrice e libero.

Dal canto nostro vogliamo dimostrare di poter superare le difficoltà che abbiamo affrontato, prima di tutto a noi stessi e poi a tutti gli altri, società e tifosi compresi”.

VICENZA, 1 DICEMBRE 2022

Nella foto di Antonio Trogu, Mattia Borini (Anthea Vicenza Volley), primo a destra

