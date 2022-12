Il 31 dicembre dalle 18.30 all’una di notte – Magika, grande festa di Capodanno in piazza dei Signori

Con una grande festa in piazza dei Signori l’amministrazione comunale riprende la tradizione di salutare il nuovo anno tra musica, balli e divertimento.

“Dopo due anni di assenza della tradizionale festa di Capodanno in piazza dei Signori, ritorniamo a proporre un format musicale per ogni età con un’attenzione particolare per le famiglie, in grado di far divertire tutti coloro che sceglieranno di trascorre nel cuore di Vicenza questa serata – sottolinea l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -.

Lo spettacolo sarà come sempre suggestivo e coinvolgente e si svolgerà dal grande palco allestito in piazza dei Signori. Massima attenzione sarà prestata al profilo della sicurezza con ordinanze specifiche e l’efficace coordinamento delle forze dell’ordine che ringrazio anticipatamente”.

Sabato 31 dicembre VGEST srl, azienda leader nel settore dell’intrattenimento, organizza insieme al Comune di Vicenza e a Confcommercio Vicenza Magika in piazza dei Signori.

Alle 18.30 inizierà l’happy hour dedicato al momento dell’aperitivo che si potrà gustare in compagnia al chiosco aperto in piazza dalle 18.

Alle 22 dal palco allestito nel lato della piazza verso contra’ Cavour si apriranno i festeggiamenti che proseguiranno fino all’una di notte dell’1 gennaio 2023. In consolle si alterneranno i dj Andrea Bozzi e Gianmaria Veronese, mentre l’intrattenimento artistico sarà affidato alla madrina della serata, Aryfashion, e al Performer Ares Favati. Sarà sempre presente l’animazione del corpo di ballo della Crew di Magika.

L’iniziativa vede come media partner dell’evento sarà Radio wow! e come main sponsor Agsm Aim e Bcc Verona e Vicenza. – E’ una produzione di Villa Bonin club e Restaurant.

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere annullato.

Vicenza, 17 dicembre 2022

Informazioni:

https://www.facebook.com/ilcapodannodivicenza/