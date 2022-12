Lusiana: incendio divampato all’interno di un’abitazione, nessun ferito

Poco prima del passaggio tra la notte di Natale e Santo Stefano, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Truglio a Lusiana per un incendio divampato all’interno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati nell’immediatezza da Asiago e Bassano del Grappa, e a seguire da Vicenza e con i volontari di Thiene con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 16 operatori, hanno spento le fiamme divampate da una stufa catalitica.

I vigili del fuoco hanno portato all’esterno alcune bombole di GPL e controllato che non vi fossero eventuali focolai nelle travature in legno della vecchia abitazione, disposta su tre livelli, bonificando tutti gli ambienti.

Danni da fumo all’intera casa.

L’uso dell’abitazione è stato interdetto fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.