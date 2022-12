Luciano Visintin è quarto assoluto in Croazia

Al Rally Show Quadruvium svoltosi in Croazia, solo la discriminante priva il pilota del Kart Cross Casmat di un meritatissimo podio al termine di una gara difficile corsa in modo combattivo ed efficace dal portacolori di Rally Team

È un risultato da incorniciare quello conseguito da Luciano Visintin

al 1° Rally Show Quadruvium, che si è svolto domenica scorsa nella località croata di Karojba; il pilota vicentino, alla guida del Kart Cross Casmat, ha colto una notevole quarta posizione assoluta determinata dal ricorso alla “discriminante” dopo aver concluso la gara pari al terzo posto, pari merito con un altro equipaggio.

Fatale è stato il primo dei quattro passaggi sulla prova speciale di 12,5 chilometri tutta sterrata nella quale il portacolori di Rally Team ha sfoderato una condotta di gara di altissimo livello, rafforzata dal fatto di aver corso senza l’ausilio del navigatore a differenza della quasi totalità dei partecipanti che hanno corso in due per vettura.

Non avendo disputato lo shakedown previsto il giorno prima utilizzando un tratto della prova, Visintin ha preso le misure della gara nel primo giro, realizzando comunque un ottimo quarto assoluto, che diventava il terzo nella successiva tornata migliorando di un secondo a chilometro, nonostante avesse raggiunto il concorrente che lo precedeva.

Ancora meglio il pilota vicentino

riusciva a fare nel terzo passaggio, dove staccava un notevole secondo tempo, riscontro che gli dava anche una certa sicurezza nella generale con un terzo posto che sembrava oramai cosa fatta; anche l’ultimo impegno col cronometro, in un percorso che si era notevolmente deteriorato, registrava un ulteriore miglioramento ma non sufficiente a difendersi dall’attacco dell’equipaggio che proprio sul filo di lana lo privava di una meritata terza posizione assoluta.

“Il Rally Show Quadruvium mi ha permesso di chiudere la stagione sportiva 2022 con un ottimo risultato – racconta Visintin – anche se il rammarico per aver perso il podio per la discriminante lascia un po’ di amaro in bocca. Gara molto bella ed organizzata alla perfezione con tanta passione.

Peccato che, anche a causa delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, il percorso si sia deteriorato nei vari passaggi e lo testimonia anche l’intervento in assistenza col quale abbiamo dovuto rivettare il fondo del kart che si stava staccando.

Resta comunque un’esperienza positiva che mette un importante sigillo col quale chiudere al meglio la stagione sportiva 2022 in attesa di confermare i programmi per quella a venire.

Colgo l’occasione per ringraziare i miei sostenitori che hanno contribuito anche quest’anno al raggiungimento di buoni risultati confidando sulla loro collaborazione in vista dei futuri impegni”.

Vicenza, 21 dicembre 2022

In copertina Luciano Visintin, immagine realizzata da Plume Spor.

Ufficio Stampa Luciano Visintin

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com