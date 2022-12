Il rampollo della famiglia patavina tornerà sugli sterrati trevigiani, all’esordio sulla Ford Fiesta Rally 4, mentre Tessaro detterà nuovamente le note a Bergher. – Lovisetto junior torna al Prealpi Master Show

Tante le novità che si stanno preparando in casa Jteam, in vista dell’ultimo appuntamento di una stagione rallystica ricca di soddisfazioni.

Ad uno degli eventi più attesi nel calendario del Triveneto, il Prealpi Master Show giunto a spegnere la sua ventitreesima candelina, rivedremo al via, dopo una lunga latitanza dalle competizioni, Gianmarco Lovisetto, pronto ad una sfida del tutto inedita e ricca di sorprese.

Il pilota di Bastia di Rovolon,

autore di una brillante settima posizione assoluta nella sua unica apparizione di quest’anno al Città di Scorzè, ritornerà a cimentarsi sugli insidiosi sterrati della campagna trevigiana, dopo averli già assaggiati in un’edizione del 2016 vissuta a bordo di una Subaru Impreza STI, di gruppo N, con la quale chiuse buon nono nella classe N4.

Un contesto vissuto anche sul sedile di destra, affiancando papà Adriano nella più recente partecipazione del 2019, conclusa al nono assoluto e settimo di classe su una Skoda Fabia R5.

“Ho corso qui la settima gara della mia vita sportiva” – racconta Lovisetto – “ed ero alla fine del mio terzo anno, il primo con una certa costanza, al volante. Sono passati tanti anni da quella volta anche se, a dire il vero, nel 2019 ho affiancato mio padre Adriano come navigatore. Il Prealpi Master Show è un evento particolarmente atteso ed ambito in Triveneto. Ogni anno il parco partenti è incredibile e già essere riusciti a farne parte è paragonabile ad una vittoria.”

Dopo aver vissuto le ultime stagioni nella classe regina, guidando la Citroen DS3 R5 di famiglia, il figlio d’arte patavino tornerà al volante di una due ruote motrici sovralimentata.

Lo scorso anno, in una trasferta spot al Marca, Lovisetto firmò una bella seconda piazza in classe ed il diciannovesimo assoluto, su una Peugeot 208 Rally 4, e sarà proprio da qui che ripartirà, affidandosi all’esperienza di Rally Sport Evolution ed alla loro Ford Fiesta Rally 4.

Un debutto nel debutto ed infatti,

al suo fianco, esordirà Ylenia Vezzaro, compagna nella vita del portacolori del sodalizio bassanese ed ora anche, almeno per una volta, nell’abitacolo.

“Mi incuriosisce provare la Fiesta Rally 4” – aggiunge Lovisetto – “visto che ci troveremo in una categoria che è dominio incontrastato delle 208. Correremo nel giorno del compleanno di Ylenia e questo sarà un regalo particolare per lei, oltre che esserlo per me.

A dire il vero forse è più un regalo per me che per lei ma quello che vogliamo è divertirci. Grazie a Jteam, alla Monselice Corse ed ai nostri partners per quest’ultima gara dell’anno. Attendiamo con ansia.”

A difendere i colori della compagine con base a Bassano del Grappa ci sarà anche Rudy Tessaro, pronto ad affiancare Walter Bergher su una Citroen C3 Rally 2 di Baldon Rally.

Partenza di buon mattino, da Farra di Soligo, per affrontare i quattro passaggi sulla “Master Show” (9,65 km), tutti da ripetere nell’unica giornata di gara, quella di Domenica 18 Dicembre, per un totale poco più di cento chilometri, dei quali una quarantina circa cronometrati.

Bassano del Grappa (VI), 12 Dicembre 2022

@ contact: press@jteam.it

web: www.jteam.it

Immagine, di repertorio, di Gianmarco Lovisetto, in azione nel precedente Rally Città di Scorzè 2022 (immagine a cura di Fotosport)