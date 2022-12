I due studenti del Mario Rigoni Stern hanno partecipato al “12° Trofeo Città del Riso” di Isola della Scala tornando a casa con l’ambito premio che la giuria ha loro assegnato per le tecniche usate e la valorizzazione dei prodotti. La soddisfazione del Prof. Mirko Rigoni – Trofeo Città del Riso a Lorenzo Carlesso e Chiara Testolin

Lorenzo Carlesso e Chiara Testolin

portano in alto il nome dell’Istituto Alberghiero del Mario Rigoni Stern con una prova da autentici “master chef”: giovedì 24 novembre i due ragazzi della 5^G hanno partecipato, presso il Palariso di Isola della Scala, al “12° Trofeo Città del Riso” un concorso gastronomico di livello nazionale intitolato

“Conoscere il Riso Nano Vialone Veronese I.G.P. e la carne italiana” portandosi a casa il premio speciale della giuria.

Lorenzo e Chiara hanno ottenuto l’ambito premio con la seguente motivazione “per le tecniche innovative e la valorizzazione dei prodotti del territorio” con le seguenti proposte nel menù: risotto ai marroni di San Zeno dop; brodo spugna di zucca del polesine e chips di riso vialone nano veronese igp; costoletta di cervo al pino mugo dell’Altopiano; purea di marroni di San Zeno dop; riduzione di Raboso doc e frutti di bosco in diversa consistenza.

Al concorso hanno partecipato sei scuole alberghiere del Nord Italia:

oltre all’IIS di Asiago c’erano infatti Scuola di Formazione Professionale Don Calabria di Bovolone (VR), l’IISS Andrea Mantegna di Brescia, l’IPSSAR M. Soldati di Gattinara di Vercelli, l’IIS Giovanni Giolitti di Torino e l’I.S. Enaip Veneto di Isola della Scala (VR).

La Giuria tecnica era di altissimo profilo ed era composta da: Antonio Gioco, patron del ristorante stellato “12 apostoli” di Verona, Fabio Tacchella, dell’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona, Renato Leoni, Presidente del Consorzio di tutela della Igp riso vialone nano veronese, Francesco Galeone, dell’Onav di Verona, Gianluca Faggioni di Slow Food Valli Grandi Veronesi e Giovanni Renoffio come commissario di cucina.

Ovviamente i parametri utilizzati hanno determinato un punteggio finale che teneva conto dell’illustrazione del piatto, della presentazione, della scelta degli ingredienti, della preparazione, del gusto e del lavoro in cucina.

Grande la soddisfazione del Prof. Mirko Rigoni,

docente di cucina dell’IIS di Asiago che ha accompagnato e seguito Lorenzo Carlesso e Chiara Testolin in questa avventura, condividendo con loro la gioia di una premiazione che rende onore e merito a tutta la scuola per la qualità e l’attenzione con cui vengono formati gli studenti:

“Non dimentichiamo che Lorenzo un anno fa si era imposto al 1° posto nel noto concorso CombiGuru … concorso cui Chiara non aveva partecipato per un soffio chiudendo seconda la fase di qualificazione in classe alle spalle del suo compagno: dunque come si dice sempre ”squadra che vince non si cambia” e i risultati non sono mancati.

Sono molto contento” prosegue Mirko Rigoni, “perché questo risultato non premia solamente i nostri ragazzi, che sono stati straordinari, ma anche tutta la scuola che dimostra ancora una volta di lavorare a un livello molto alto, prova ne sia che portiamo spesso a casa risultati e riconoscimenti dalle prove a concorso.

Oltre al già citato 1° posto del CombiGuru e a questo ambito premio della giuria al “Città del riso”, va ricordato infatti anche il successo nel concorso del Radicchio di Verona IGP nel 2019.”

Ai nostri bravissimi Chiara e Lorenzo vanno quindi i nostri più sentiti complimenti per questo straordinario risultato … peccato solo non essere stati presenti per assaggiare un menù che fa venire l’acquolina in bocca anche solo leggendo le portate.

