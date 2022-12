Longare: ri-parte il progetto “Solidarietà in Movimento”

Riaccende i motori a LONGARE il Progetto “Solidarietà in Movimento” che, sostenuto dal Comune e proposto da Astra, garantirà l’utilizzo dell’automezzo destinato agli accompagnamenti delle persone con problemi di mobilità e ai servizi socialmente utili.

Il Progetto, realizzato da Astra in diversi Comuni del Veneto e d’Italia, permetterà al Comune di Longare di poter disporre gratuitamente, per ulteriori quattro anni, di un mezzo dotato di tutti i comfort per rendere più comodi e sicuri gli spostamenti di tutti coloro che lo utilizzeranno.

E saranno in tantissimi ad usufruire di questo automezzo visto l’importante servizio già svolto per il territorio nei precedenti 4 anni e viste le sempre più crescenti richieste di trasporto da parte dei cittadini in difficoltà.

L’automezzo è stato utilizzato e verrà utilizzato nuovamente

per accompagnamenti “solidali” di disabili, anziani e persone fragili presso strutture sanitarie per visite specialistiche, esami, terapie e riabilitazioni.

Il bello di questo automezzo è che è servito e servirà anche per gli accompagnamenti dei più giovani, nei week end, per motivi ludici e sportivi.

Con queste motivazioni, grazie alla concretezza del Progetto “Solidarietà in Movimento” e all’esperienza di Astra, si potrà dare continuità ad un servizio importantissimo.

L’iniziativa verrà avviata nei prossimi giorni e coinvolgerà tutte le imprese, società, esercizi commerciali e realtà del Comune che vorranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei soggetti meno fortunati, applicando il loro logo aziendale alla carrozzeria del mezzo.

Sarà un modo diverso per dare visibilità alla propria attività diventando sostenitori di un nobile progetto ad elevati valori sociali.

Capiamo il periodo molto particolare

ma allo stesso tempo ci auguriamo che si possa concretizzare nuovamente questa bellissima iniziativa perché oltre ad essere fondamentale per le categorie più fragili vuol dire dare un’opportunità di movimento per chi non ha altre possibilità per spostarsi.

Ricordiamo inoltre che l’unica Azienda autorizzata a presentare il suddetto Progetto è Astra nella persona del Sig. Michele TOSATO e che per qualsiasi informazione sarà possibile contattare direttamente il Comune o il Responsabile del Progetto di Astra Sig. Luca Fabbri al numero 349.5874984.

(Nella foto in copertina fatta nella Sala Consiliare del Comune Martedì 06 Dicembre durante la presentazione del Progetto “Solidarietà in Movimento” da Sinistra l’Assessore al Sociale Dott.ssa Lucia CARLI, il Sindaco Dott. Matteo ZENNARO, il Presidente di ASTRA Renato FABBRI e l’incaricato di Astra Michele TOSATO)

Fonte Comune di Longare