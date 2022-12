In materia di contrasto e prevenzione al fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri nel settore agricolo – La Prefettura di Vicenza cerca partner di progetto

Si rende noto che, oggi 12 dicembre 2022,

la Prefettura di Vicenza ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di partner interessati alla presentazione di una proposta progettuale a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), in materia di contrasto e prevenzione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, con particolare riferimento al settore agricolo.

L’iniziativa nasce dal crescente convincimento, rafforzato da quanto emerso in occasione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione dello scorso 22 novembre, che tale forma di sfruttamento costituisca un fenomeno da contrastare non solo attraverso gli strumenti repressivi predisposti dall’ordinamento ma anche attraverso iniziative di carattere informativo e culturale che operino sul piano, nel lungo termine maggiormente efficace, della prevenzione.

Il progetto, che avrà concreto avvio nel primo trimestre del 2023, si pone, nello specifico, quali obiettivi da conseguire:

il rafforzamento della governance territoriale, al fine di potere orientare, tutelare e informare i migranti presenti sul territorio, sostenendone i percorsi di integrazione e favorendo la diffusione della cultura della legalità e del contrasto al fenomeno dello sfruttamento lavorativo;

il rafforzamento delle competenze dei lavoratori della Prefettura, delle Amministrazioni del territorio, degli operatori del Terzo Settore e del mondo imprenditoriale, mediante la realizzazione di interventi formativi attraverso incontri seminariali e workshop, anche di taglio interdisciplinare e in modalità di co-formazione tra gli enti della rete;

l’avvio di interventi sperimentali per il contrasto al fenomeno del caporalato, volti, da un lato, alla sensibilizzazione e alla formazione dei cittadini stranieri, mediante azioni da realizzare in forma statica (ad es. con la creazione di Sportelli presso amministrazioni) e in forma dinamica (ad es. con l’istituzione di equipe itineranti); dall’altro, al coinvolgimento del settore imprenditoriale, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali nella costruzione di percorsi condivisi per contrastare i fenomeni di sfruttamento e contribuire al rafforzamento di modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva gli enti privati operanti nel settore (quali, a titolo esemplificativo, istituti di ricerca, fondazioni private, associazioni, ONLUS, enti del terzo settore, società cooperative e consortili, associazioni sindacali e datoriali) in possesso di determinati requisiti indicati nell’avviso.

Le proposte preliminari,

oggetto di selezione, dovranno essere presentate alla Prefettura in via telematica entro martedì 20 dicembre 2022, alle ore 12:00, a pena di inammissibilità della proposta medesima.

All’esito delle operazioni di valutazione delle proposte pervenute, verranno individuati i soggetti ritenuti idonei, con i quali definire, entro il 16 gennaio 2023, il progetto definitivo da presentare all’Autorità Responsabile del Programma FAMI.

Per i dettagli della procedura selettiva in parola, si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Prefettura e rinvenibile al seguente link: http://www.prefettura.it/vicenza/news/Archivio_bandi_di_gara_e_contratti-15256575.htm#News_119166.

Vicenza, 12 dicembre 2022

IL CAPO DI GABINETTO f.f.

(Cassaro)