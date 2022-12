Serie A2 femminile girone B, Jessica Panucci (Anthea Vicenza Volley): “Contro Marsala aggressive fin dal primo pallone”

La schiacciatrice – ex di turno – inquadra la sfida casalinga di domenica alle 15 contro la Seap Sigel che chiuderà il girone d’andata delle biancorosse di Ivan Iosi

Sarà una domenica sottorete da ex incrociate

quella in arrivo al palazzetto dello sport di Vicenza, teatro alle 15 del match tra le padrone di casa dell’Anthea Vicenza Volley e le siciliane targate Seap Sigel Marsala nell’ultima giornata d’andata del girone B di A2 femminile.

Nelle fila ospiti, infatti, milita il libero Maria Chiara Norgini, lo scorso anno protagonista in seconda linea a Vicenza; situazione speculare nella metà campo berica per la schiacciatrice Jessica Panucci. Classe 1992, la giocatrice di origini toscane ha militato per la prima parte della scorsa annata sportiva a Marsala (sempre in A2), dove aveva già vissuto in passato altre due esperienze, prima di terminare la stagione a Talmassons.

“Lo scorso – commenta Jessica – era il terzo anno sebbene non consecutivo dove difendevo i colori di Marsala. Due estati fa ero tornata in un posto dove mi ero trovata bene nelle precedenti esperienze. Purtroppo, non è andata benissimo e insieme abbiamo scelto strade diverse a metà anno, anche se il buonissimo rapporto è rimasto. Ritrovo coach Marco Bracci, sebbene l’abbia avuto solamente per una settimana, il suo vice Lucio Tomasella, la centrale Elisa D’Este e anche Maria Chiara Norgini con cui avevo condiviso l’avventura a Baronissi”.

Dall’album dei ricordi al presente pallavolistico,

da vivere in maglia Anthea Vicenza Volley. Le biancorosse di Ivan Iosi sono settime in classifica con 10 punti ma arrivano da tre ko a fila, l’ultimo dei quali domenica scorsa sul campo della capolista imbattuta Roma. Le siciliane inseguono a un posto e a una lunghezza di distanza e nella città del Palladio mettono nel mirino l’operazione-sorpasso.

“Sarà – commenta la Panucci – una partita molto importante per entrambi, perché le due formazioni hanno bisogno di portare a casa i tre punti. Noi giochiamo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo. Le sconfitte non aiutano mai il morale, ma è stato un periodo difficile a livello di infortuni. In ogni modo, è dalla settimana scorsa che stiamo lavorando sodo per arrivare pronte domenica. Abbiamo messo da parte il ko contro Roma, dall’altra parte della rete c’era una squadra che di fatto vale l’A1 e che deve vincere il campionato”.

Focus, dunque, sul match contro Marsala.

“Dobbiamo giocare come squadra, quando ci riesce facciamo belle cose e si è visto anche domenica scorsa nel primo set contro Roma. Ovvio che dobbiamo spingere tanto sia a livello tecnico sia a livello caratteriale, mettendoci aggressività fin dal primo pallone. Quali saranno le nostre armi? Sarà importante battere bene, provando a far soffrire Marsala in ricezione e limitandola nel gioco veloce, anche perché di solito poi facciamo bene il muro-difesa. Un altro fattore importante sarà limitare gli errori totali”.

VICENZA, 14 DICEMBRE 2022 –

Nella foto di Antonio Trogu, un primo piano di Jessica Panucci, schiacciatrice dell’Anthea Vicenza Volley

