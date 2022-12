Italexit per l’Italia a Vicenza

Dopo il lusinghiero risultato elettorale, vicino al 3%, ottenuto nonostante una raccolta firme agostana e una corsa contro il tempo nella presentazione delle liste, Italexit per l’Italia, il partito di Gianluigi Paragone, si prepara a rilanciare in Veneto, con degli interventi strutturali e nuove direzioni politiche.

In particolare per Vicenza e Provincia, è stato assegnato il mandato al Commissario Pietro Bastianello con la volontà di dirigere il partito verso nuove energie e contributi, in prospettiva delle elezioni comunali del 2023.

Italexit per l’Italia, oltre all’informazione verso i propri tesserati, si rivolgerà a chiunque voglia dare un importante contributo, nella convinzione di un lavoro votato all’impegno verso i cittadini, su temi che interessano da vicino i veneti e, in questo caso specifico, i vicentini.

Si agevoleranno, quindi, tavoli di trattativa con le altre forze politiche, propedeutici ad un incontro di coalizione, prossimo futuro.

Riunioni, conferenze ed eventi ufficiali saranno comunicati dal Commissario Bastianello attraverso le pagine ufficiali social della Provincia di Vicenza.

ufficiostampa.veneto@italexitperlitalia.it

Italexit per l’Italia