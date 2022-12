IPSS Vicenza: mostra per contrastare il bullismo e il cyberbullismo

All’istituto Bartolomeo Montagna di Vicenza l’arte per fronteggiare il bullismo e il cyberbullismo.



Il Progetto Emozioni Creative per gli studenti, i docenti e le famiglie vicentine.

La mostra presso la Loggia del Capitaniato il 19 e 20 dicembre

Il progetto “Emozioni Creative” si è svolto presso l’IPSS Bartolomeo Montagna, finanziato attraverso il bando del Miur per l’assegnazione di fondi per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (Legge n.234/2021).

Grazie alla collaborazione di esperti, docenti e dei partner Aics Vicenza, Asi Vicenza e Altavilla S27 Asd, sono stati realizzati laboratori artistici e digitali e incontri di approfondimento rivolti a docenti e genitori per offrire un supporto, in particolare alle classi del biennio, nel creare relazioni di rispetto e collaborazione.

Da questo percorso è nata una mostra d’arte non convenzionale,

gli studenti delle prime hanno lavorato l’argilla rossa a freddo. Mentre i compagni di seconda hanno elaborato tramite programmi digitali un messaggio contro la violenza. E al contempo propositivo verso concetti che valorizzino ‘gli altri’.

La mostra, che condivide il percorso seguito dagli studenti sotto la guida dei docenti e degli esperti esterni, è stata sviluppata grazie alla sinergia tra la scuola e lo StudioMeMo con il coordinamento organizzativo di Monya Meneghini.

Grazie al patrocinio del Comune di Vicenza, sarà possibile visitare la mostra presso la Loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori a Vicenza il 19 e 20 dicembre dalle 10 alle 17.

“Far passare il messaggio attraverso l’arte ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra pari, – il prof. Francesco Satalino referente del progetto -. E’ stata infatti stata messa a punto una metodologia espressiva, che favorisce collaborazione e condivisione. Permettendo in ultima analisi di superare le conflittualità, migliorando il clima di classe e sviluppando una visione costruttiva condivisa”.

La Dirigente Scolastica dott.ssa Alessandra Zola sottolinea inoltre come il progetto abbia permesso di approfondire la tematica del disagio adolescenziale. Grazie anche tramite degli incontri serali di formazione dedicati ai docenti e ai genitori e aperti alla cittadinanza presso l’Aula Magna dell’Istituto Montagna.

Il primo incontro “Bullismo e Cyberbullismo – Sono differenti? Si può intervenire?

Emozioni e Prevenzione” svoltosi giovedì 1 dicembre è stato tenuto dallo psicoterapeuta Dott. Matteo Signorini. Mentre il secondo incontro “Difendersi in rete, il contrasto al cyberbullismo e ai pericoli derivanti da atti impropri sul web, applicabili in ambiente scolastico e minorile” si è svolto il 6 dicembre. Tenuto dall’esperto di web education e di contrasto ai pericoli in rete Dott. Fabio Corvini.