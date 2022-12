Ipab di Vicenza: il vescovo ha celebrato la messa per gli anziani ospiti

In occasione del Natale il vescovo ha celebrato la messa per gli anziani ospiti di alcune residenze di Ipab di Vicenza – Ipab di Vicenza

La celebrazione si è svolta domenica pomeriggio nella chiesa di San Giuliano in corso Padova.

“Queste, assieme a quelle dedicate ai giovani, sono le messe che celebro con più gioia”. Il nuovo vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, ha accolto con questa frase, domenica pomeriggio nella chiesa di San Giuliano in corso Padova, gli anziani delle residenze del “Salvi” e del “S. Camillo” di Ipab di Vicenza.

È stato lo stesso vescovo, nei giorni scorsi, a chiedere ai vertici dell’Ipab, presenti alla liturgia con il presidente Ermanno Angonese e il direttore generale Annalisa Bergozza, di poter officiare la funzione religiosa in occasione del Santo Natale.

Un segno di vicinanza verso gli ospiti, che è stato estremamente gradito dagli anziani che non hanno voluto perdere l’occasione di conoscere da vicino il nuovo pastore della chiesa vicentina.

“Vivete un periodo della vita – ha detto mons. Brugnotto – in cui si è in qualche modo costretti a ripensarsi e nel quale la fragilità, nel senso più ampio del termine, vi condiziona.

Ma nella fragilità c’è anche grande vicinanza al Signore”. Proprio per tutelare la salute degli ospiti, la messa – concelebrata con don Giuseppe Pellizzaro e don Rosino Giacomin – si è svolta a porte chiuse, considerate le misure anti covid ancora attualmente in vigore per le Rsa.

Al termine alcuni anziani hanno voluto regalare al vescovo dei doni fatti con le proprie mani. “Babbo Natale per il vescovo è giunto perfino in anticipo – ha concluso scherzando mons. Brugnotto – “.

Che ha poi promesso di tornare nuovamente nella chiesa intitolata al Santo di cui porta il nome che – ha sottolineato – non è così usuale trovare.

Vicenza, 19 dicembre 2022