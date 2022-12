Protagonista al mercato di Campagna Amica Venerdì alle 9.30 al mercato di Campagna Amica di Creazzo – Il principe dell’inverno, il Broccolo fiolaro

I migliori Broccoli fiolari di Creazzo sono già pronti ad entrare in scena al mercato di Campagna Amica di Creazzo, dove venerdì 16 dicembre saranno i protagonisti di un momento promozionale, nell’ambito del progetto Semi’nsegni sviluppato con gli alunni di quattro classi della Primaria Ghirotti e San Giovanni Bosco di Creazzo.

Il produttore di Coldiretti Vicenza, Daniele Gentilin, illustrerà ai piccoli ed ai visitatori del mercato presenti la storia di questo prodotto legato a filo doppio alla terra di Creazzo, illustrandone anche alcune delle straordinarie proprietà.

Anche gli alunni della Primaria, però, non si sono fatti cogliere allo sprovvisto. Per l’occasione, infatti, presenteranno una filastrocca ed intoneranno una canzone ideate proprio per questo momento speciale.

E, per finire in bellezza,

verrà offerta dai produttori di Campagna Amica Vicenza una merenda stagionale a tutti i bambini partecipanti all’evento.

“Il progetto Semi’nsegni nel Vicentino ha coinvolto ben 150 scuole – spiega Coldiretti Vicenza – con la partecipazione di oltre cinquemila alunni.

Un risultato straordinario in termini numerici, ma soprattutto una grande azione culturale che la nostra Organizzazione sta svolgendo nel territorio”.

L’azione di Coldiretti e Campagna Amica è tutta concentrata su due importanti temi: la biodiversità ed il patrimonio agroalimentare.

“Il concetto chiaro che deve passare – prosegue Coldiretti Vicenza – è che gli agricoltori sono i custodi della tipicità locale e di specie animali in via d’estinzione.

Gli studenti di Creazzo, con questa iniziativa, anche grazie alla particolare sensibilità del sindaco Carmela Maresca, assumono il ruolo di conservazione di saperi e sapori. Imparare a riconoscere il gusto del cibo, permette di riscoprire l’importanza di tutti i sensi e le qualità organolettiche del vero cibo”.

La conoscenza dei prodotti a denominazione di origine è un altro tassello per comprendere i primati del “Made in Italy” nel mondo, come stile e qualità di vita.

La merenda che viene proposta in occasione dell’evento di venerdì a Creazzo non è soltanto il lieto fine della mattinata, ma rappresenta la chiara illustrazione delle tappe fondamentali dell’arrivo del cibo sulle nostre tavole.

“L’obiettivo è richiamare i bambini ad un atteggiamento attivo

nei confronti delle loro scelte ed abitudini alimentari – conclude Coldiretti Vicenza – promuovendo atteggiamenti positivi sul piano della conoscenza di sé, della responsabilità nelle relazioni interpersonali, della conquista di una propria autonomia, nonché dello sviluppo della propria personalità e capacità critica”.

Riflettendo sulle funzioni che il cibo svolge all’interno dell’organismo: quella energetica, quella plastica (di costruzione e ricambio dei tessuti) e quella protettivo-bioregolatrice, i piccoli consumatori potranno comprendere il valore della nutrizione secondo i principi della “Dieta Mediterranea”.

Vicenza, 13 dicembre 202