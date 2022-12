E il giorno più buio del progetto europeo Life Reason for Hope Bentornato ibis, questi rarissimi uccelli sono stati vittime del ciclone Denise che ha portato un ondata di maltempo colpendo anche l’ Oasi WWF della laguna di Orbetello,sito si svernamento dell’Ibis eremita. – Ibis eremita: la strage causata dal maltempo

La strage è successa il 21/22 novembre,

ha portato un ondata di maltempo in Corsica, Sardegna, in gran parte dell’Italia compresa la Toscana.

Ha provocato vaste inondazioni e danni a causa della tempesta. Purtoppo anche l oasi WWF laguna di Orbetello e stata gravemente colpita dal ciclone.

Questo ha causato la perdita più grande e più elevata registrata nel progetto a causa di un singolo evento, 27 ibis eremita morti in una sola notte.

Sono in corso le operazioni di recupero dopo essere stati trovati i primi 3 uccelli. Per gli altri colpiti si conosce solo la posizione delle ultime coordinate trasmesse dal loro dispositivo GPS. La posizione degli uccelli sono ampiamente distribuite all interno dell’oasi e arrivano fino a 3km a est.

Si ipotizza che gli uccelli sono stati disturbati, nei loro posatoi notturni durante il ciclone e siamo stati catturati dalla tempesta. E probabile che lo sfinimento e i traumi da collisione abbiano portato alla morte.

L’autopsia di 2 corpi ha confermato l’ipotesi.

Nel dettaglio ,si contano 12 giovani dell’allevamento a mano che avevamo fatto la migrazione guidata da parte dell’uomo che era atterrata a Sarego. 3 uccelli della colonia di Burghausen a sud della Germania, 5 della colonia di Kurck e 6 uccelli della colonia di Rosegg in Austria.

Un altra vittima uno dei 10 giovani di una colonia in volo libero di Fagagna (UD) che ha migrato assieme agli uccelli del Waldrappteam. La popolazione ora e composta da 195 esemplari, per il primo anno nella storia del progetto la popolazione di ibis eremita non crescerà…..

Ciò che preoccupa in questo contesto e la provenienza e il numero d’intensità di tali disastri ambientali che aumenteranno in futuro a causa dei cambiamenti climatici oltre la migrazione autunnale sempre più ritardata che ha risparmiato gli uccelli della colonia di Überliger che non ha ancora raggiunto la sua area naturale di svernamento invernale.

Foto in copertina: l’arrivo a Sarego, Pianezzola Dino task Force.

Le immagini di recupero di Bentornato ibis