GPS Global Parking Solutions: comunicato agli utenti

L’azienda GPS Global Parking Solutions comunica agli utenti della sosta che sono stati calendarizzati i prossimi interventi per l’implementazione delle componenti tecniche necessarie al miglioramento delle condizioni gestionali ed alla risoluzione di alcune problematiche tecniche manifestatesi nella fase di avvio del servizio.

L’accordo per l’utilizzo, da parte di GPS,

della rete fibra AGSM AIM è stato raggiunto in questi giorni e questo permetterà entro la prima decade di gennaio, completati i test e le configurazioni necessarie e propedeutiche all’utilizzo, di poter attivare l’interconnessione, veloce dei parcheggi a barriera. Tale implementazione tecnologica garantirà maggiore stabilità durante la fruizione dei parcheggi, migliorando la velocità delle operazioni di pagamento soprattutto tramite il sistema card-in e card- out ed i pagamenti contactless.

L’utilizzo della rete fibra consentirà inoltre la riattivazione dei pannelli a messaggio variabile di indirizzamento ai parcheggi, così da evitare il congestionamento delle vie di avvicinamento agli stessi.

Entro il mese di gennaio

è stata poi calendarizzata l’istallazione delle nuove casse automatiche all’interno dei parcheggi a barriera, previste nell’offerta tecnica di GPS.

L’intervento interesserà tutti i parcheggi a barriera ad esclusione del Park Stadio, nel quale sono già presenti due casse. L’aumento delle casse disponibili consentirà una minore attesa da parte dell’utente, specie in occasione delle manifestazioni più rilevanti ed attrattive, sia nel centro storico che presso il quartiere fieristico. Seguirà poi l’installazione della tecnologia Telepass presso tutti i parcheggi a barriera, sempre in attuazione del piano di investimento proposto da GPS.

L’Azienda GPS SpA,

conscia dei disagi tutt’ora non completamente risolti e dovuti alle particolarità tecniche e tecnologiche verificatisi nel momento del subentro al precedente gestore, resta convinta della bontà della propria offerta, da valutarsi non appena concluse le implementazioni sopra descritte, in grado di migliorare sensibilmente la qualità dell’intero sistema della sosta nella città di Vicenza.

Comunicato stampa da GPS Global Parking Solutions S.p.A. 02.12.2022