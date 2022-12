Giulia Angelina vicecapitana Unione Volley Montecchio Maggiore

Unione Volley Montecchio Maggiore a Roma: “Andiamo con braccio e mente liberi”

Resettata la sconfitta di domenica scorsa con Talmassons,

Unione Volley Montecchio Maggiore si concentra sul finale del girone d’andata, con tre turni al giro di boa, e in particolare sulla prossima trasferta di domenica prossima a Roma.

La capolista viaggia a punteggio pieno con sette partite vinte su sette, a quota 21 punti, ma Ipag Ramonda mantiene la seconda posizione, anche se condivisa con Martignacco, Soverato e San Giovanni in Marignano.

La vicecapitana Giulia Angelina, sesta nella classifica delle migliori schiacciatrici della serie A2 con 144 punti realizzati, ha lavorato tutta la settimana con le compagne per affrontare al meglio la squadra avversaria.

“Sicuramente Roma è una squadra molto forte e completa in ogni reparto – dice la banda lombarda – e lo ha dimostrato fino ad oggi, non perdendo neanche un punto da inizio campionato.

Dal nostro punto di vista la partita andrà affrontata con la mente e il braccio più liberi di tutto il girone d’andata. Andare a giocare contro una squadra forte come loro deve essere per noi un grande stimolo e non un timore; abbiamo fatto vedere anche noi di saper giocare una bella pallavolo e sarà una bella sfida per noi poterci mettere alla prova contro di loro”.

Come ripartite dalla sconfitta di domenica scorsa?

“Abbiamo analizzato a inizio settimana il match con Talmassons e la partita è stata molto più combattuta di quanto dica il risultato finale. Loro sono state più ciniche sui finali e brave nell’esprimere un gioco migliore rispetto alle loro ultime uscite.

Dal canto nostro abbiamo pagato alcuni dettagli, che in altre partite ci avevano permesso di fare la differenza. Non penso ci sia da fasciarci la testa per il risultato di domenica e nemmeno guardare la classifica oggi con un occhio diverso da quello di una settimana fa.

Credo che il percorso di crescita di questa squadra passi anche da queste sconfitte e sono convinta che se non ci siamo prese soddisfazioni domenica scorsa, ce le toglieremo molte altre volte nel prosieguo di questo campionato”.

Attualmente sei la “sorvegliata a vista” di tutte le avversarie,

ma sei anche un punto di riferimento per la squadra. Ti abbiamo visto spesso incitare le compagne nei momenti difficili.

“In questa prima parte di campionato ho avuto l’impressione che con questa squadra si possa veramente toccare con mano cosa voglia dire la forza del gruppo ed è un qualcosa che va oltre i punti individuali. Ognuno ha il proprio ruolo all’interno del gruppo; il mio è quello di dare un apporto importante in attacco e di metterci quel che serve in più quando c’è da fare la differenza.

Come tutte le altre, anch’io cerco di fare questo al mio meglio. Quando c’è una squadra che lavora in questa direzione diventa tutto più semplice, sia il mio compito dal punto di vista tecnico che da quello più caratteriale”.

Appuntamento alle 17: partita in diretta streaming sul portale Volleyball World Tv.

Montecchio Maggiore, 2 dicembre 2022