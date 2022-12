Rimarrà in carica fino al 2026. Eletti anche vice presidente e Giunta Esecutiva – Gianluca Cavion rieletto alla guida di Confartigianato Imprese Vicenza

Sarà Gianluca Cavion (54 anni, di Valdagno, un’azienda nel settore costruzioni stradali) a guidare Confartigianato Imprese Vicenza fino al 2026.

È quanto hanno deciso questa sera (12 dicembre, ndr) i 35 componenti del Consiglio Direttivo, espressione equilibrata del territorio e delle varie attività artigiane rappresentati dai rispettivi presidenti cui si aggiungono i presidenti provinciali dei Movimenti Donne e Giovani imprenditori e il presidente uscente in quanto ricandidato.

Nella stessa serata sono stati eletti anche il vice presidente, Cristian Veller, e i cinque componenti della Giunta Esecutiva (Felice Baggio, Riccardo Barbato, Roberta Cozza, Ruggero Camerra e Christian Giovanni Malinverni).

Con la conferma alla presidenza di Gianluca Cavion, la più grande organizzazione italiana dell’artigianato, prosegue l’impegno e il sostegno verso gli oltre 14mila soci iscritti in un momento sicuramente problematico ma, come caratteristica degli artigiani, con una visione positiva verso il futuro.

“Insieme agli altri sei imprenditori che hanno deciso di candidarsi con me per comporre la Giunta Esecutiva e a tutta la squadra che ha fatto parte del gruppo di lavoro in questi mesi, metteremo a disposizione delle imprese socie dell’Associazione i valori che ci distinguono: competenza, esperienza, determinazione, trasparenza portandolo avanti con una rappresentanza che si articola omogenea nei diversi territori e mestieri”, commenta il presidente Gianluca Cavion.

Avvalendosi delle sedi territoriali dislocate in provincia, delle competenze e professionalità presenti nei diversi uffici, Confartigianato è infatti capillarmente presente e a disposizione degli imprenditori artigiani accompagnandoli e supportandoli nella complessità della loro attività quotidiana.

Comunicato 182 – 12 dicembre 2022