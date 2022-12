GDF Vicenza Compagnia di Schio: sequestrati 20 immobili e una residenza di pregio

GDF VICENZA: ESEGUITO UN SEQUESTRO PREVENTIVO DI 20 IMMOBILI, FABBRICATI E UNA RESIDENZA DI PREGIO DEL VALORE COMPLESSIVO DI CIRCA 1 MILIONE DI EURO NEI CONFRONTI DI CONIUGI DEBITORI CON L’ERARIO PER SVARIATI MILIONI.

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno notificato un decreto di sequestro

preventivo – in via diretta – di 20 immobili fra terreni, fabbricati e una residenza di pregio nei confronti di due

coniugi, di origini egiziane, gravati da ingenti debiti nei confronti del Fisco.

Le indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanzia di Schio prendono il via a seguito di

approfondimenti condotti su una società immobiliare evasore totale – riconducibile agli indagati – dichiarata

fallita nel 2006 ma che nel 2008, a seguito della procedura fallimentare, ritorna solvibile attraverso una

ripartizione dell’attivo tra i creditori.

Nonostante il ritorno in bonis della società, la stessa continua a riportare il termine “fallimento” nella propria

ragione sociale anche negli anni successivi: le indagini condotte dai militari hanno permesso di rilevare come la

stessa risulta essere in realtà una vera e propria “società di comodo”, costituita al solo scopo di conferire al suo

interno, e dunque proteggere da eventuali aggressioni di natura reale, il patrimonio immobiliare nella

disponibilità della coppia, costituito da 20 immobili – tra terreni e fabbricati – ubicati nel comune di San Vito di

Leguzzano (VI).

A seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, l’Autorità Giudiziaria

delegava il Reparto ad ulteriori approfondimenti al fine di ricostruire le circostanze che hanno determinato la

costituzione della società, nonché l’acquisto degli immobili oggetto del decreto di sequestro.

I capillari accertamenti svolti dai finanzieri sulle posizioni fiscali degli indagati hanno permesso di ricostruire i

debiti fiscali milionari accumulati, nel corso del tempo, attraverso un sistematico utilizzo di imprese dedite

all’utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché l’omesso versamento delle imposte.

Inoltre, è stato rilevato come la S.R.L., costituita nel 2003, abbia posto in essere una sola operazione commerciale

– riguardante proprio l’acquisto della residenza di pregio oggetto di misura cautelare reale – senza aver mai

avuto lavoratori alle proprie dipendenze; la relativa compagine sociale, peraltro, è risultata costituita dagli

indagati e da una società di diritto lussemburghese – detenente il 90% del capitale sociale – di fatto riconducibile

all’imprenditore egiziano.

Attraverso la predetta società straniera, difatti, i coniugi hanno finanziato l’acquisto e, successivamente, il

restauro della magione di lusso, ove poi hanno trasferito la propria residenza nel 2005 attraverso la stipula di un

contratto di locazione. Pertanto, fin dalla sua costituzione, la società è stata utilizzata quale mero schermo

giuridico frapposto all’aggressione da parte del Fisco del loro patrimonio immobiliare.

Le indagini finanziarie svolte hanno consentito ulteriormente di verificare come non sia mai stata corrisposta

alcuna mensilità relativa alla locazione in quanto la stessa società di capitali non dispone di un conto corrente da

oltre 10 anni.

Alla luce di quanto emerso nel corso delle investigazioni, il G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza, accogliendo la

richiesta della locale Procura e validando le conclusioni del percorso investigativo condotto dalla Compagnia di

Schio, ha emesso un decreto di sequestro preventivo in via diretta dell’immobile di lusso e delle pertinenze

attigue la cui valutazione ammonta a circa un milione di euro.

È stato inoltre notificato l’avviso della conclusione di indagini preliminari alla coppia, che è iscritta nel registro

degli indagati per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L’operazione delle Fiamme Gialle di Vicenza, sviluppata nell’ambito della missione istituzionale della Guardia

di Finanza a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, ha

fatto leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo ed è stata condotta trasversalmente

sotto il profilo penale e valutario, nella prospettiva di assicurare all’Erario, attraverso il sequestro preventivo

eseguito, l’apprensione a vantaggio della collettività dei beni suscettibili di confisca in caso di condanna.

Si rappresenta che la misura è stata adotta su delega della Autorità Giudiziaria e che, per il principio della

presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà

definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.

GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Vicenza