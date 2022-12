Adamo Dalla Fontana è il nuovo presidente – Fondazione Studi Universitari di Vicenza – Oggi la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza ha eletto oggi.

Vicentino, 67 anni, Adamo Dalla Fontana

è presidente e amministratore delegato di BDF Digital S.p.A., azienda specializzata nello sviluppo e fornitura di sistemi elettronici per l’automazione industriale, oltre che consigliere di amministrazione di BDF Industries S.p.A.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, accanto all’impegno professionale nell’azienda di famiglia Adamo Dalla Fontana ha affiancato diversi incarichi in ambito associativo e non solo.

Tra questi, è stato vicepresidente dell’Associazione Industriali di Vicenza (dal 2003 al 2008) e vicepresidente vicario di Confindustria Veneto (2005-2009), oltre che consigliere di amministrazione di AIM (1985-1990), componente del Consiglio Generale di Fondazione Cariverona (2000-2006) e presidente di NEI S.p.A. (società di Confindustria Veneto) dal 2005 al 2009.

Nel corso degli anni

si è inoltre impegnato per sostenere l’internazionalizzazione del sistema economico vicentino, come presidente del consorzio “Samorin” (2006-2008) e come vicepresidente di Vicenza Qualità, Azienda Speciale della Camera di Commercio (2003-2007).

A livello nazionale è stato inoltre componente di giunta di Federmeccanica (1999-2003), delegato del Comitato Nazionale della Piccola Industria Metalmeccanica (2000-2001) e componente del Comitato Tecnico Interarea Europa di Confindustria (2003-2006).

«Naturalmente non posso che essere orgoglioso di questo incarico – sottolinea Adamo Dalla Fontana -, essendo ben consapevole dell’importanza del ruolo della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

Questa infatti, attraverso i suoi soci fondatori, Provincia, Comune di Vicenza e Camera di Commercio, è un’emanazione del territorio e in quanto tale è chiamata a gestire le strategie di sviluppo finalizzate a creare a Vicenza un sistema universitario di eccellenza, così come di eccellenza è la nostra capacità industriale.

Questo è un momento di grande fermento attorno al polo universitario di Vicenza, con molti importanti progetti già avviati, per i quali sarà fondamentale la squadra, intesa sia come le figure all’interno della Fondazione, sia come unità di visione e capacità di collaborazione.

So di poter contare sul supporto di tutto il Consiglio di Amministrazione e questo rappresenta una solida base per ogni sviluppo futuro».

22 dicembre 2022