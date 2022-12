Finale della Coppa del Mondo 2022: Argentina – Francia è la sfida di Messi contro Mbappe

La vecchia guardia sfida la nuova in una finale di Qatar 2022 che promette tantissimo spettacolo e accelerazioni vertiginose, sconsigliate a chi soffre di mal di testa, perché le scommesse Argentina – Francia di Betfair diventano anche la sfida tra Messi e Mbappe, non solo, ci sono anche altre ragioni che fanno di questa finale la gara più avvincente degli ultimi anni.

Francia e Argentina nel palmares dei Mondiali

Sono 2 le Coppe del Mondo per entrambe le Nazionali, l’Albiceleste ha vinto nel 1978 e nel 1986, più recenti i trionfi dei Francesi nel 1998 e nel 2018. Insieme a loro anche l’Uruguay possiede 2 Coppe, al secondo posto ci sono Germania e Italia con 4 Coppe e il Brasile domina la classifica con 5 Mondiali vinti.

Le finali dei Mondiali perse dall’Argentina sono 3, la prima nel 1930 contro l’Uruguay, in quella che fu la prima edizione di questo torneo, la seconda finale è quella di Italia ’90 persa contro la Germania e l’ultima nel 2014 ancora una volta contro i tedeschi.

I Francesi hanno leggermente meno esperienza ma possono vantare 24 anni al top, infatti, nel 1998 hanno vinto contro il Brasile, nel 2006 hanno perso la finale contro l’Italia e nel 2018 hanno vinto contro la Croazia.

Le quote della finale Argentina – Francia

Il palinsesto di ogni sito scommesse offre le quote della finale dei Mondiali 2022 e quest’anno presenta valori particolarmente equilibrati, infatti, il simbolo 1 dell’Argentina è quotato a 2.8, la X ha un valore di 2.9 e il 2 è quotato a 2.7.

I Campioni del Mondo in carica partono come favoriti e in caso di vittoria non solo saliranno di fascia come la terza squadra ad aver vinto più Mondiali, ma infrangeranno anche un altro record, quello di aver vinto 2 Mondiali di fila, impresa riuscita soltanto all’Italia nel 1934 e nel 1938.

Le quote della vittoria della Coppa del Mondo, ossia chi solleverà il trofeo, danno l’Argentina a 2 e la Francia a 1.8, ancora una volta il gap è minimo.

Un’altra sfida interessante è Messi contro Mbappe, con il pluri-Pallone d’Oro che vuole alzare al cielo la coppa per la prima volta e il francese che potrebbe addirittura bissare il successo del 2018. Attualmente entrambi comandano la classifica marcatori di Qatar 2022 con 5 gol, durante la finale potrebbe accadere qualsiasi cosa e uno di loro ha la possibilità di vincere tutto, intanto, Messi è quotato a 1.8 e Mbappe a 2.37 per la vittoria di Capocannoniere del Mondiale.

Le quote di Argentina – Francia per quanto riguarda il numero di gol, presentano valori antitetici che favoriscono l’Under 2.5 quotato a 1.52, mentre l’Over 2.5 è quotato a 2.35.

Non è semplice interpretare il risultato esatto di questa gara, tenendo conto dei campioni che sfileranno durante i 90 minuti è difficile pensare che ci siano meno di 3 gol, tuttavia il risultato potrebbe rimanere stabile sulla vittoria di misura oppure raggiungere il 2 – 2 quotato a 14.