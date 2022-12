Figura, Campionati Italiani 2023 a Brunico a metà gara

Grassl, Negrello, Conti-Macii e Guignard-Fabbri al comando a metà gara – Figura, Campionati Italiani 2023 a Brunico

Terza giornata di gare, prime competizioni senior

sul ghiaccio della Intercable Arena di Brunico nel weekend dei Campionati Italiani 2023 di pattinaggio di figura. Chiuse venerdì le gare junior del settore maschile e femminile con le vittorie di Amanda Ghezzo e Matteo Nalbone, il sabato ha dunque offerto lo spettacolo dei programmi corti dei senior così come delle coppie di artistico e della danza junior.

Al comando sin qui Daniel Grassl (Fiamme Oro) tra gli uomini, Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio) tra le donne, Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre) nella danza e Conti-Macii (Icelab) tra le coppie di artistico. Nella categoria giovanile, Tali-Frasca (Icelab) sono i leader della danza mentre Napolitano-Comi (Icelab) guidano tra le coppie.

Nella gara più attesa di giornata, quella degli uomini, il detentore del titolo Daniel Grassl guarda tutti dall’alto dopo il corto con 90.85 punti al termine di un segmento con un salto quadruplo e tre tripli. Alle sue spalle, a poco più di tre punti di distanza, si è piazzato Matteo Rizzo (87.64), unico pattinatore ad avere tentato di eseguire due salti quadrupli. Completa la top 3 provvisoria Nikolaj Memola (Icelab) con 80.32 punti, cinque lunghezze più in su di Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), quarto con 75.79.

Tra le coppie di artistico leadership per Conti-Macii

che, reduci dal podio della Finale di Grand Prix a Torino, guidano una gara dagli elevati contenuti tecnici. Per loro 70.76 punti, per la prima volta in carriera oltre quota 70. Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) occupano al momento la seconda posizione con 66.85 punti davanti a Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Oro/Fiamme Azzurre), terzi con 64.98 punti.

Al femminile Ginevra Negrello – 2ª nell’edizione 2021 e 4ª in quella 2022 – è in testa alla gara dopo un corto da 62.40 punti. Appena 4 centesimi la separano da Lari Naki Gutmann (Fiamme Oro), campionessa uscente, con il podio provvisorio completato da Anna Pezzetta (Young Goose Academy), terza a quota 59.19, staccata dunque di tre punti dalle avversarie nonostante il punteggio tecnico più alto della gara.

Nella danza Charlene Guignard e Marco Fabbri

hanno dominato come da pronostico la rhythm dance scollinando addirittura quota novanta punti raccogliendo 91.36. L’attesa lotta per il secondo posto, tra i piatti forti dell’evento, ha visto prevalere Victoria Manni e Carlo Röthlisberger (69.54), che hanno avuto la meglio sin qui su Carolina Portesi Peroni e Michael Chrastecky (66.36).

Nella rhythm dance degli Junior si sono imposti Noemi Maria Tali e Stefano Frasca. I vice-campioni in carica sono stati i migliori del lotto sia sul punteggio tecnico che in ciascuna voce delle componenti del programma mentre in seconda posizione si sono attestati Giorgia Galimberti e Matteo Libasse Mandelli (H.C. Diavoli Rossoneri), staccati di oltre sei punti dalla testa. Il podio provvisorio è stato completato da Laura Finelli e Matteo Stefano Pedesini (Icelab).

Tra le coppie di artistico Irina Napolitano ed Edoardo Comi, primi con 39.68 punti, precedono Giorgia Burin e Alberto Tommasi (Cus Torino), secondi con 34.28 punti.

Domani domenica quarta e ultima giornata di gare con i verdetti finali. L’accesso alla Intercable Arena sarà gratuito mentre per tutti sarà possibile seguire le gare anche su Rainews.it.

Di seguito il programma e i risultati.

Sabato 17.12.2022

credit foto: Diego Barbieri