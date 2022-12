Marano Vicentino: proseguono i lavori di efficientamento energetico

Prosegue l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica a Marano Vicentino, avviato lo scorso anno con l’efficientamento nella zona di via Prole. È ora in corso un ulteriore stralcio di lavori lungo via Zanella, via Villaraspa, via Leopardi, via Foscolo, via Santa Barbara e via Matteotti. Saranno sostituite tutte le 70 luci esistenti – che erano al sodio ad alta pressione e ai vapori di mercurio, ormai giunte a “fine vita” – con lampade a LED di potenza 28W e 38W, e sarà anche adeguato il quadro elettrico principale.

Questo ammodernamento farà ottenere un risparmio sui consumi energetici, di circa il 70%.

I lavori, avviati la scorsa settimana in via Villaraspa, saranno completati entro qualche settimana, per un investimento complessivo di 70mila euro, finanziato con un contributo del Ministero dell’Interno.

“L’amministrazione comunale sta valutando una proposta di intervento che consenta la sostituzione di tutti lampioni installati, circa 1.600, entro un breve periodo, per raggiungere così obiettivi importanti: in primis, un contenimento sostanzioso degli elevati costi energetici; un’illuminazione con miglior resa e minori emissioni di anidride carbonica; e anche un abbassamento dei costi di manutenzione, data l’elevata durata dei lampioni a LED”, commenta l’assessora Alessandra Cavedon.