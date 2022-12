GDF Vicenza: controlli ai distrubutori stradali

Nel quadro dei servizi di prevenzione e repressione delle frodi nel settore dei prodotti energetici, i funzionari dell’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Vicenza, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, hanno effettuato nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali alcuni accessi presso impianti di distribuzione di carburanti siti in provincia di Vicenza.

Per l’operazione l’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato (ADM) si è avvalsa dell’ausilio del proprio laboratorio chimico mobile che, dotato di equipaggiamento all’avanguardia, ha effettuato degli screening rapidi in loco sulla conformità dei prodotti rispetto alle specifiche qualitative di legge.

Sono stati eseguiti 6 interventi congiunti, riscontrando su 4 impianti violazioni di carattere amministrativo per le quali sono state elevate le relative sanzioni.

L’attività si inserisce nel filone perseguito dall’Ufficio delle dogane di Vicenza e dalla Guardia di Finanza berica nella lotta all’evasione dell’accisa nel commercio di carburanti e a tutela dei consumatori al fine di garantire l’erogazione di prodotti conformi alla normativa.