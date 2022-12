È terzo sui 1.000 metri della CdM di Calgary – Pista Lunga, strepitoso David Bosa!

La quarta tappa della Coppa del Mondo di speed skating è giunta al proprio epilogo. Nell’Olympic Oval di Calgary (Canada), la giornata conclusiva ha proposto i 1.000 metri e le Mass Start di ambo i sessi.

L’Italia festeggia lo strepitoso risultato di David Bosa, attestatosi al 3° posto nei 1.000 metri con il tempo di 1’07”24.

Il trentenne delle Fiamme Oro ha migliorato di 16 centesimi il primato nazionale già in suo possesso, conquistando il primo podio della carriera in Coppa del Mondo.

L’azzurro si è inchinato solo allo statunitense Jordan Stolz (1’06”72) e all’olandese Thomas Krol (1’07”16).

Si tratta del secondo podio nella storia dell’Italia sui 1.000 metri. In passato, l’unico piazzamento nella top-3 in questa distanza era arrivato nel novembre 2013 (Mirko Giacomo Nenzi, secondo ad Astana).

Tornando ai 1.000 di Calgary, Alessio Trentini (V.G. Pergine) ha chiuso 20° nella Division B con 1’09”34.

Nella Mass Start maschile, un pizzico di sfortuna ha condizionato Andrea Giovannini, pienamente in corsa per il podio. Una caduta del coreano Seung-Hoon Lee appena davanti all’azzurro, alfine classificato 17°, ne ha inevitabilmente compromesso la prova.

Cionondimeno, nella medesima gara, Daniele Di Stefano (Noale Ice) si è fregiato di un prestigioso 6° posto.

Il piazzamento fa il paio con la quinta posizione ottenuta da Laura Peveri nella Mass Start femminile. La ventunenne delle Fiamme Oro è quindi entrata nella top-5 per la quarta volta in altrettante partenze in linea stagionali.

Qui i risultati completi dell’appuntamento.

Per lo speed skating, il prossimo evento di rilievo è rappresentato dagli Europei di Hamar (Norvegia), previsti dal 6 all’8 gennaio.

La quinta tappa di Coppa del Mondo è, invece, in calendario dal 10 al 12 febbraio a Tomaszow Mazowiecki (Polonia).

Credit foto: MARTIN DE JONG