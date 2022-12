Croce Rossa italiana di Vicenza: riprende l’attività dei volontari

Dal 15 dicembre i volontari saranno presenti nella Casa parrocchiale della cattedrale

Dopo la sosta imposta dal periodo pandemico, e su pressante richiesta della cittadinanza, da giovedì 15 dicembre, e proseguendo a cadenza settimanale ogni giovedì, dalle 8.30 alle 12, i volontari della Croce Rossa italiana di Vicenza riprenderanno, nei locali della Casa parrocchiale della Cattedrale, l’attività di “prevenzione”.

La Croce Rossa italiana

da sempre propone e sostiene attività volte a proteggere e promuovere la salute. Intesa come stato di completo benessere fisico e mentale e nel rispetto delle diversità tra ogni persona e nei diversi contesti di vita. Ciò include l’informazione e la formazione delle persone riguardo la propria salute e gli stili di vita sani.

L’attività di “prevenzione”

promossa consiste nella misurazione della pressione arteriosa la saturazione e della glicemia. Ma anche l’ipertensione ed il diabete, infatti, sono due malattie che possono avere conseguenze importanti per la salute.

Le misurazioni vengono effettuate sia sui cittadini già in terapia, per tenere sotto controllo i valori e adattare la cura. Sia a chi intende agire preventivamente, per cogliere tempestivamente la eventuale comparsa di un’anomalia.

Il servizio proposto è da sempre stato particolarmente gradito dalla popolazione, specialmente anziana, che trova in questo appuntamento un momento di attenzione alla propria salute e che, durante la pandemia, si è sentita “orfana” di questa consuetudine. Molte persone, infatti, contattavano il centralino della Croce Rossa italiana di Vicenza per chiedere quando l’attività sarebbe ripresa.

L’attività di “prevenzione” viene proposta anche nel quartiere di Laghetto, ogni terzo venerdì del mese al Centro L’Agorà di Via Lago di Pusiano – 1° piano – stanza 15, dalle 8.30 alle 11.30.