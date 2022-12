Confartigianato: Bandi Regionali, buoni gli esiti

Bandi regionali: 19 aziende vicentine si aggiudicano un totale di 700mila euro confermando la voglia di investire e guardare avanti.

Sono state pubblicate le graduatorie con gli elenchi delle imprese beneficiarie di quasi 6 milioni e mezzo di euro che la Regione Veneto ha destinato a queste realtà produttive con due bandi specifici e sotto forma di contributo a fondo perduto.

Complessivamente le imprese ammesse al finanziamento sono state 108 su oltre 500 pervenute per il Bando Veneto Artigiano, che finanziava l’acquisto di macchinari e attrezzature, e altre 90 relative al bando per i Maestri Artigiani.

In tutta la Regione gli investimenti sui quali sono stati concessi questi contributi superano i 17 milioni di euro a testimonianza che le imprese hanno fiducia e voglia di guardare in modo positivo al prossimo futuro.

A livello vicentino sono state 19 le imprese

che sono riuscite a rientrare fra i beneficiari dei contributi per un ammontare totale di oltre 700 mila euro, grazie al supporto del team di esperti di Confartigianato Imprese Vicenza.

Fra queste 10 si sono aggiudicate i contributi del bando Veneto Artigiano con una media di 60 mila euro a fondo perduto per azienda, le restanti 9 hanno beneficiato del bando Maestri Artigiani con una media di 10 mila euro a impresa.

Con questi stanziamenti la Regione conferma la propria strategia di sostegno delle piccole e micro imprese artigiane in attuazione della Legge regionale sull’Artigianato del 2018 e promuove la figura del “maestro artigiano” quale soggetto portatore di un patrimonio di conoscenze ed esperienze da salvaguardare e trasmettere alle future generazioni.

La legge regionale riconosce, infatti, le “botteghe scuola”, cioè le imprese nelle quali il maestro artigiano svolge la propria attività e trasmette le proprie competenze e grazie a questi incentivi ne sostiene lo sviluppo e la continuità fra le generazioni.

“Le imprese, e non è cosa da poco in questo momento, attraverso questi contributi hanno l’opportunità di investire in competitività, innovare, crescere e sviluppare ulteriormente i propri prodotti e servizi.

La propensione del mondo artigiano a guardare avanti c’è, se poi arrivano anche adeguati supporti affrontare le prossime sfide diventa, se non facile, almeno meno pesante – commenta il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion-.

Quanto ai Maestri Artigiani,

importanti figure di trasferimento di un know-how che non si impara a scuola, potranno adeguare la loro bottega per trasferire le proprie conoscenze, patrimonio inestimabile, alle prossime generazioni.

Un passaggio del testimone che mantiene vivo il tessuto socio economico e culturale dei nostri territori e ribadire con forza l’unicità del ben fatto artigiano facendone un importante volano anche per il settore del turismo”.

Come detto, il ‘team bandi’ di Confartigianato è accanto ai propri soci per avviare le pratica e accedere ai contributi, così come rimane a disposizione per fornire utili indicazioni sui requisiti necessari per diventare Maestro Artigiano e, dove necessario, avviare l’istruttoria della domanda.

A proposito di Maestro Artigiano il Cesar, ente di formazione di Confartigianato, è partner del progetto regionale che consente di acquisire i requisiti necessari per ottenere il titolo attraverso un percorso formativo, affiancando le imprese anche durante le attività previste, oltre a raccogliere ulteriori candidature per la formazione.

Per maggiori informazioni e dettagli: categorie@confartigianatovicenza.it; cesar@confartigianatovicenza.it

Comunicato 179 – 02 dicembre 2022